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Женщины года: в Беларуси многодетным матерям вручили госнаграды

05.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси накануне 8 Марта вручили государственные награды. Орден Матери получили 27 многодетных женщин Минской области, передает «МИР 24».

Каждая из награжденных воспитывает пятерых или более детей. Также отметили тех, кто посвятил себя не только семье, но и добился успеха в профессии. Врачи, учителя, работницы сельского хозяйства стали победительницами конкурса «Женщина года Минской области».

«У меня пятеро детей. Старшему сыну 14 лет, самой младшенькой доченьке полтора года. Большая семья – это большое счастье. Да, забот хватает, но радости все равно больше», – отметила Алена Цуканова.

«В нашей профессии в первую очередь должна быть любовь к людям и к своей работе. И вот имея эту любовь, ты можешь нести добро и давать здоровье каждому человеку», – сказала заместитель главного врача Борисовской центральной районной больницы Ольга Городецкая.

В Беларуси более ста тысяч многодетных семей. За последние пять лет их количество увеличилось на 40%. Больше всего многодетных в Брестской области.



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Орден Матери получили 27 многодетных женщин Минской области.
 
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