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Как пойдет транспорт в Минске в понедельник, 8 марта
Источник материала: Хартия'97
Как пойдет транспорт в Минске в понедельник, 8 марта
8 марта городской пассажирский транспорт будет работать по графику воскресений.
Понедельник, 8 марта, — официальный выходной день. Поэтому и городской пассажирский транспорт будет работать как в выходные,
8 марта городской пассажирский транспорт будет работать по графику воскресений.
В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий будут и такие перемены:
автобусы № 76Э Ангарская-4 — ТЦ «Ждановичи», 83Э Малиновка-4 — ТЦ «Ждановичи», 89Э Уручье-2 — ТЦ «Ждановичи», № 114С Чижовка — Авторынок, 151Э Серебрянка — ТЦ «Ждановичи» в этот день не будут курсировать;
будет работать автобус № 134С Чижовка — Малиновка-4;
на автобусном маршруте № 130 Одоевского — ТЦ «Ждановичи», 140 Сухарево-5 — ТЦ «Ждановичи» уменьшат количество подвижного состава.
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8 марта городской пассажирский транспорт будет работать по графику воскресений.
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