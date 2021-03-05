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Умер отец Уэйна Гретцки. Дед хоккеиста родился под Гродно и разговаривал с родными на белорусском языке
Источник материала: Партизан
Уолтер Гретцки, отец лучшего бомбардира в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки, скончался в возрасте 82 лет. Об этом 60-летний Уэйн Гретцки
«С глубокой печалью мы с [супругой] Джанет делимся новостью о кончине моего отца, —
Уолтер Гретцки родился в 1938 году в городе Кэннинг канадской провинции Онтарио. Его отец Терентий родился на территории Гродненской губернии и эмигрировал из Российской империи перед Октябрьской революцией. Писалось, что дед разговаривал с Уэйном по-белорусски.
Уолтер Гретцки играл в хоккей на юношеском уровне, но в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) пробиться не смог. До выхода на пенсию в 1991 году он работал установщиком и мастером по ремонту оборудования в телефонной компании Bell Canada. В 1985 году выпустил книгу, посвященную истории успеха своего сына. В 2007 году был награжден Орденом Канады за вклад в развитие хоккея в стране и благотворительную деятельность.
Уэйн Гретцки начал заниматься хоккеем с трехлетнего возраста под руководством отца. Уолтер Гретцки помогал своему сыну на протяжении всей карьеры.
Уэйну Гретцки принадлежит рекорд НХЛ по количеству набранных очков (2857), заброшенных шайб (894) и результативных передач (1963) в регулярных чемпионатах. В составе «Эдмонтона» нападающий четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. Всего он установил в НХЛ 61 рекорд.
В составе национальной сборной Уэйн Гретцки выиграл три Кубка Канады. Спортивную карьеру он завершил в 1999-м году,
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Умер отец Уэйна Гретцки. Дед хоккеиста родился под Гродно и разговаривал с родными на белорусском языке
Уолтер Гретцки, отец лучшего бомбардира в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки, скончался в возрасте 82 лет. Об этом 60-летний Уэйн...
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