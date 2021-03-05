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Генпрокуратура возбудила уголовное дело против BYPOL

05.03.2021 22:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против BYPOL
Здание Генпрокуратуры в Минске / sb.by​
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников инициативы BYPOL за разжигание вражды. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении говорится, что дело возбуждено на «выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями некой инициативы BYPOL бывших прокурорского работника Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также иных лиц».

— Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности, — указывает прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ и направлено для организации расследования в Следственный комитет.
 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 УК РБ.
 
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