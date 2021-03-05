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Здание Генпрокуратуры в Минске / sb.by​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура возбудила уголовное дело против BYPOL Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 УК РБ.

В сообщении говорится, что дело возбуждено на «выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями некой инициативы BYPOL бывших прокурорского работника, следователя, а также иных лиц».— Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности, — указывает прокуратура.Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ и направлено для организации расследования в Следственный комитет.