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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении ByPOL

05.03.2021 22:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела «в отношении выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями некой инициативы ByPOL бывших прокурорского работника Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также иных лиц».

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении ByPOL

«Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и направлено для организации расследования в Следственный комитет.

По делу проводятся «неотложные оперативные мероприятия и следственные действия, в том числе санкционированные Генеральной прокуратурой».

Ведомство подчеркивает, что «будет и впредь подвергать строгой правовой оценке публичные высказывания, которые дестабилизируют общественный порядок и угрожают национальной безопасности».

Ранее инициатива ByPOL обнародовала записи голосов, похожих на голоса нынешнего замминистра внутренних дел, бывшего начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николая Карпенкова и бывшего министра внутренних дел Юрия Караева. На записях идет речь о методах борьбы с протестующими.

ByPOl объединяет бывших сотрудников правоохранительных органов.

 
 
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Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела «в отношении выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями некой инициативы...
 
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