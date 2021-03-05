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Кандидат на пост замгоссекретаря США выступила против «Северного потока-2»

06.03.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Кандидат на пост замгоссекретаря США выступила против «Северного потока-2»

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  • 5.03.2021, 23:11
Кандидат на пост замгоссекретаря США выступила против «Северного потока-2»

Венди Шерман пообещала, что «сделает все возможное», чтобы заблокировать строительство газопровода.

Кандидат на пост заместителя госсекретаря США Венди Шерман пообещала, что «сделает все возможное», чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2». Выступая в четверг в Сенате, она не согласилась с оценкой того, что администрация Джо Байдена проявила «мягкость» по отношению к России, передает «Радио Польша».

«Я сделаю все в моих силах, чтобы гарантировать, что «Северный поток-2» не продвинется вперед», - заявила Венди Шерман, выступая в Сенате, который в конечном итоге примет решение об утверждении ее назначения.

Кандидатка ответила на обвинения со стороны республиканцев и некоторых демократов, которые утверждают, что новая администрация игнорирует призывы Конгресса ввести санкции против российских и немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода.

«Я не думаю, что администрация Байдена и Харрис была мягкой в отношении России», - заявил Шерман. Сенатор Тед Круз, республиканец из Техаса и архитектор санкций США в отношении «Северного потока-2» обвинял демократов в том, что они де-факто отказываются от борьбы за остановку проекта.

Госдепартамент США в феврале не принял решение о введении новых санкций против компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока-2». В санкционный список было внесено только судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец «КВТ-РУС».

По данным Bloomberg, американская дипломатия не решила вводить санкции против каких-либо немецких компаний или других европейских государств, участвующих в российском проекте газопровода, чтобы не конфликтовать с Берлином.

Группа из 40 сенаторов от Республиканской партии призвала в среду администрацию президента Джо Байдена» исправить ошибочные действия» и ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».

Венди Шерман в 2011-2015 годах занимала пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Это одна из самых высоких должностей в Госдепартаменте. Она была одним из главных переговорщиков заключенного президентом США Бараком Обамой международного ядерного соглашения с Ираном.

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Венди Шерман пообещала, что «сделает все возможное», чтобы заблокировать строительство газопровода.
 
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