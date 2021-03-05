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«За нами миллионы!»
Источник материала: Хартия'97
«За нами миллионы!»
Белорусы Санкт-Петербурга 209-й день выходят на акции солидарности со своими земляками.
«Сегодня мы собрались на Аптекарской набережной возле скульптуры «Толкающий стену»! Мы хотим показать, что за ними десятки, а за нами миллионы!» - передает белорусы Петербурга.
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Белорусы Санкт-Петербурга 209-й день выходят на акции солидарности со своими земляками.
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