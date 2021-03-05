Источник материала: Хартия'97

«За нами миллионы!» 1 5.03.2021, 23:06

Белорусы Санкт-Петербурга 209-й день выходят на акции солидарности со своими земляками.

Белорусы Санкт-Петербурга 209 день выходят на акции солидарности со своими земляками.

«Сегодня мы собрались на Аптекарской набережной возле скульптуры «Толкающий стену»! Мы хотим показать, что за ними десятки, а за нами миллионы!» - передает белорусы Петербурга.

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