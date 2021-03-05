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Топ-5 самых продаваемых бэушных машин в Беларуси за 2020 год
Источник материала: Хартия'97
Топ-5 самых продаваемых бэушных машин в Беларуси за 2020 год
Белорусы перестали покупать премиум сегмент старше 10 лет.
Стала известна ситуация на вторичном автомобильном рынке Беларуси в 2020-ом году, пишет
Так в Беларуси перестали хорошо продаваться дизельные универсалы типа VW Passat или премиум-сегмент в возрасте более 10 лет. Хотя, хоть и минимальный, но интерес к таким машинам все еще поддерживается.
- Но в целом рынок бэушных машин в Беларуси значительно помолодел за последние годы, - уверен Владимир Шмарловский, директор одного из минских автосалонов.
При этом чаще всего при покупке машины с пробегом ищут белорусы экономичное авто в среднем 3-5-летку.
Основную часть реализаций в 2020-ом году составляли в Беларуси машины со средней стоимостью около 7000 - 8000 долларов.
Вот какие подержанные машины чаще всего в Беларуси продавались в прошлом году. На первом месте - «Фольксваген Пассат B6», серебро у «БМВ 5-ой серии», бронза - «Ауди А6 (С5)», а четвертое и пятое место у «Опель Астра» и «Мерседеса Е-класса» соответственно.
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Белорусы перестали покупать премиум сегмент старше 10 лет.
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