Источник материала: Хартия'97

Топ-5 самых продаваемых бэушных машин в Беларуси за 2020 год 5.03.2021, 22:28

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Белорусы перестали покупать премиум сегмент старше 10 лет.

Стала известна ситуация на вторичном автомобильном рынке Беларуси в 2020-ом году, пишет kp.by .

Так в Беларуси перестали хорошо продаваться дизельные универсалы типа VW Passat или премиум-сегмент в возрасте более 10 лет. Хотя, хоть и минимальный, но интерес к таким машинам все еще поддерживается.

- Но в целом рынок бэушных машин в Беларуси значительно помолодел за последние годы, - уверен Владимир Шмарловский, директор одного из минских автосалонов.

При этом чаще всего при покупке машины с пробегом ищут белорусы экономичное авто в среднем 3-5-летку.

Основную часть реализаций в 2020-ом году составляли в Беларуси машины со средней стоимостью около 7000 - 8000 долларов.

Вот какие подержанные машины чаще всего в Беларуси продавались в прошлом году. На первом месте - «Фольксваген Пассат B6», серебро у «БМВ 5-ой серии», бронза - «Ауди А6 (С5)», а четвертое и пятое место у «Опель Астра» и «Мерседеса Е-класса» соответственно.

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