ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Топ-5 самых продаваемых бэушных машин в Беларуси за 2020 год

06.03.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Топ-5 самых продаваемых бэушных машин в Беларуси за 2020 год

  • 5.03.2021, 22:28
  • 3,524
Топ-5 самых продаваемых бэушных машин в Беларуси за 2020 год

Белорусы перестали покупать премиум сегмент старше 10 лет.

Стала известна ситуация на вторичном автомобильном рынке Беларуси в 2020-ом году, пишет kp.by.

Так в Беларуси перестали хорошо продаваться дизельные универсалы типа VW Passat или премиум-сегмент в возрасте более 10 лет. Хотя, хоть и минимальный, но интерес к таким машинам все еще поддерживается.

- Но в целом рынок бэушных машин в Беларуси значительно помолодел за последние годы, - уверен Владимир Шмарловский, директор одного из минских автосалонов.

При этом чаще всего при покупке машины с пробегом ищут белорусы экономичное авто в среднем 3-5-летку.

Основную часть реализаций в 2020-ом году составляли в Беларуси машины со средней стоимостью около 7000 - 8000 долларов.

Вот какие подержанные машины чаще всего в Беларуси продавались в прошлом году. На первом месте - «Фольксваген Пассат B6», серебро у «БМВ 5-ой серии», бронза - «Ауди А6 (С5)», а четвертое и пятое место у «Опель Астра» и «Мерседеса Е-класса» соответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы перестали покупать премиум сегмент старше 10 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Внутри ядра Земли обнаружили неизвестную структуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by