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Байден и Урсула фон дер Ляйен договорились координировать действия по Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Байден и Урсула фон дер Ляйен договорились координировать действия по Беларуси
CША и ЕС будут придерживаться единого стратегического подхода к режиму Лукашенко.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили темы, связанные с Россией, КНР, Беларусью и Украиной.
"Лидеры... договорились координировать вопросы общего интереса, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы", - говорится в
"Мы придерживаемся единого стратегического подхода в отношении России. Я предложила, чтобы мы тесно координировали нашу политику и меры, в особенности в отношении Восточной Европы", - говорится в заявлении фон дер Ляйен.
Она отметила, что ЕС и США обменялись мнениями по ситуации на Украине.
"В вопросе внешней политики мы договорились активизировать сотрудничество, будучи партнерами-единомышленниками, и поддерживать демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющейся международной обстановки", - подчеркнула глава ЕК.
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CША и ЕС будут придерживаться единого стратегического подхода к режиму Лукашенко.
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