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«Очень сожалею, что я тренируюсь не на «Аисте». Посмотрели, на каких велосипедах ездит семья Лукашенко

06.03.2021 06:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня посетил завод «Мотовело», где на встрече с работниками предприятия среди прочего рассказал о своей любви к велосипедному спорту, а также посетовал, что тренируется не на «Аисте»: «Хотя у меня один есть». В целом же он сказал, что велосипедов у него хватает, поскольку на них тренируются и его дети. AUTO.TUT.BY вспомнил, на каких велосипедах видела семью Лукашенко общественность.


Итальянский байк. «Беру мизинцем, поднимаю его»

Впервые Александр Лукашенко упомянул о карбоновом велосипеде в 2013 году, во время посещения «Мотовело». Тогда президент рассказал, чем отличается белорусский велосипед от итальянского.

«Почему я беру из пятерки этих велосипедов, которые у меня есть, я беру итальянский велосипед, а не твой? — цитирует слова Александра Лукашенко телеканал СТВ. — Почему? Беру, мизинцем поднимаю его, он полтора — два с половиной килограмма весом. Почему я твой не беру? (Обращается к директору белорусского предприятия. — Прим. ред.) Твой у меня висит, аккуратно под крышей подвешен — я его двумя руками, здоровый мужик и двумя руками снимаю. Когда ты сделаешь велосипед нормальный?» — заявил тогда Лукашенко Александру Муравьеву, руководителю «Мотовело».

Правда, Александр Лукашенко не рассказал, что у него за модель. Но даже если он немного приуменьшил вес велосипеда, то в любом случае поднять одним пальцем можно только карбоновый байк. Рекордные модели весят примерно 4,5 кг и стоят больше 10 тысяч долларов.

«Немец» на велотреке и «кастомный горник» на субботнике

В следующий раз тема велосипедов всплыла в 2015 году, когда Лукашенко сфотографировали во время тренировки на велотреке в «Минск-Арене». В Белорусской федерации велосипедного спорта тогда TUT.BY подтвердили, что Александр Лукашенко в последнее время регулярно занимается велоспортом — старается приезжать на велотрек 2 раза в неделю.


Вероятнее всего, ездил Лукашенко на модели Canyon Aeroad CF SLX, которая входит в десятку самых легких байков планеты и стоит порядка 7 тысяч евро. Этот же велосипед «засветился» спустя 4 года, когда Лукашенко с сыном Николаем приехал в городок Болбасово.


Можно заметить, что Николай (в темных очках справа) ведет тот самый велосипед, на котором Александр Лукашенко тренировался в «Минск-Арене».

А вот у самого Лукашенко велосипед в тот день был попроще. Эксперт нам рассказал, что это байк шоссейного класса, но стоят достаточно бюджетный руль Easton EA50 и тормозные ручки avid single digit, которые не очень подходят к этой модели.

— Колеса с аэродинамическими спицами, довольно дорогие. Рама по геометрии больше напоминает «горник». В целом велосипед, похоже, полностью «кастомный», то есть собранный из деталей различных производителей. Поэтому сложно сказать, сколько он может стоить, — отмечает эксперт.

В очередной раз на велосипеде Лукашенко «засветился» в апреле 2020 года, когда во время субботника по телефону просил Михаила Гуцериева купить 10 аппаратов КТ. На знаменитом видео, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого», он стоит возле того самого велосипеда, на котором приезжал в Болбасово.


Оригинальный горный велосипед на городской дороге

Еще одно «велосипедное» фото мы нашли на сайте telegraf.by. Правда, точно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах оно сделано.


Здесь Лукашенко едет на горном велосипеде с необычной односторонней передней вилкой. Это модель CANNONDALE серии Super V Raven. А вилка называется Lefty. Модель довольно старая. Это уникальная конструкция вилки, которую производят до сих пор, несмотря на то, что все производители уже давно пришли к «золотому стандарту». По словам эксперта, велосипед не в стоковом состоянии.

— Задний треугольник на такой передней части рамы (карбоновой) должен был бы быть тоже односторонним и карбоновым, но здесь стоит металлический от более дешевой версии. Стандартный же велосипед стоил новым около 4,5 тысячи долларов в 1998−1999 годах. Сейчас даже подержанные экземпляры в хорошем состоянии и заводской комплектации, с карбоновой рамой, стоят примерно 2 тысячи евро.

Еще один «немецкий» байк — у Виктора Лукашенко

А вот на провластном митинге 20 августа 2020 года на велосипеде был замечен старший сын Лукашенко — Виктор.


Эксперт опознал в байке модель Bergamont Contrail 9.0 2015 или 2016 года. У велосипеда подвес на 120 мм хода, карбоновая рама, окологоночные компоненты. Цена — около 3,5 тысячи евро.

Как Лукашенко обещал подарить депутату из Вилейки велик

В декабре 2019 года Александр Лукашенко пообещал депутату районного и Минского областного Советов депутатов Татьяне Титуленко подарить свой велосипед. Этот разговор состоялся после совещания с активом Минской области. Татьяна Титуленко сообщила ему, что ездит на работу на велосипеде, у нее скоро юбилей.

— Я тебе отдам свой велосипед… Детям подарил кто-то, правда, я на нем никогда не ездил. Там вот такие колеса, говорят, можно и по снегу на нем ездить, — развел руки в стороны Александр Лукашенко.

— Спасибо, — отреагировала Татьяна Титуленко и в шутку добавила: — Вы прилюдно пообещали.

Мы позвонили в Вилейский райисполком, где женщина сейчас работает заместителем начальника управления по труду, занятости и социальной защите, и узнали, оценила ли она подарок.

— Да я же от него отказалась, — признается Татьяна Чеславовна. И добавляет, что у нее уже столько раз спрашивали про этот велосипед, надоело говорить.

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Теги: Минск
 
 
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AUTO.TUT.BY вспомнил, на каких велосипедах появлялась на публике семья Лукашенко. Чаще всего это модели с карбоновыми рамами, легкие, но дорогие.
 
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