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«Литва не собирается выдавать… оппозиционерку Светлану Тихановскую». Модификация образа Тихановской в российских СМИ

06.03.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Литва не собирается выдавать… оппозиционерку Светлану Тихановскую». Модификация образа Тихановской в российских СМИ
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Ольги Харламовой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Российские медиа плавно трансформируют образ Тихановской, создаваемый для своей аудитории. До выборов она подавалась как «замена мужу», оказавшаяся в центре политических событий и ставшая символом усталости беларусов от Лукашенко. После 9 августа – случайный человек, оказавшийся не на своём месте в неблагоприятное время. Сейчас отчётлива новая конструкция – проблема, которую Лукашенко сам себе создал, выслав Тихановскую из страны. Это уже не домохозяйка, жарящая котлеты, не неумная женщина, а «главный оппонент Лукашенко», «лидер белорусской оппозиции» и политик, работающий против народа Беларуси. Подчеркивается участие в обсуждении «массовых беспорядков и захвата власти», с одной стороны, и дистанцирование от части своей команды.

При этом не подводится тезисная база, которая позволяла бы воспринимать её как сильного политика. Это по-прежнему слабый политик, который признаёт исключительную роль и влияние России в беларусской политике. Но эта позиция СМИ скорее оправдана – если слабый политик становится проблемой для Лукашенко, появляется подтверждение ключевого тезиса про общую слабость беларусской власти.

На фоне такой конструкции — слабый лидер Лукашенко, теряющий авторитет у народа, и еще более слабая «оппозиционерка», призывающая к санкциям из-за границы — подчёркивается функция РФ как стабилизирующего фактора, силы, которая направлена на защиту беларусов.
 
 
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В преддверии визита Лукашенко в Сочи и после него в российских СМИ появился поток информации о Тихановской. Прослеживаются тенденции коррекции ее образа и...
 
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