Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Литва не собирается выдавать… оппозиционерку Светлану Тихановскую». Модификация образа Тихановской в российских СМИ В преддверии визита Лукашенко в Сочи и после него в российских СМИ появился поток информации о Тихановской. Прослеживаются тенденции коррекции ее образа и...

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.BY.Российские медиа плавно трансформируют образ Тихановской, создаваемый для своей аудитории. До выборов она подавалась как «замена мужу», оказавшаяся в центре политических событий и ставшая символом усталости беларусов от Лукашенко. После 9 августа – случайный человек, оказавшийся не на своём месте в неблагоприятное время. Сейчас отчётлива новая конструкция – проблема, которую Лукашенко сам себе создал, выслав Тихановскую из страны. Это уже не домохозяйка, жарящая котлеты, не неумная женщина, а «главный оппонент Лукашенко», «лидер белорусской оппозиции» и политик, работающий против народа Беларуси. Подчеркивается участие в обсуждении «массовых беспорядков и захвата власти», с одной стороны, и дистанцирование от части своей команды.При этом не подводится тезисная база, которая позволяла бы воспринимать её как сильного политика. Это по-прежнему слабый политик, который признаёт исключительную роль и влияние России в беларусской политике. Но эта позиция СМИ скорее оправдана – если слабый политик становится проблемой для Лукашенко, появляется подтверждение ключевого тезиса про общую слабость беларусской власти.На фоне такой конструкции — слабый лидер Лукашенко, теряющий авторитет у народа, и еще более слабая «оппозиционерка», призывающая к санкциям из-за границы — подчёркивается функция РФ как стабилизирующего фактора, силы, которая направлена на защиту беларусов.