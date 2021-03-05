На учредительной конференции Лиги студенческих объединений задержано более 20 человек

На учредительной конференции независимого профсоюза «Лига студенческих объединений» (ЛиСО) задержано более 20 человек, следует из данных правозащитников (24) и волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных» (27).

Мероприятие было организовано в минском бизнес-клубе «Имагуру». Среди задержанных политолог Андрей Егоров, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, руководитель минской городской организации Свободного профсоюза Белорусского (лига планируется как отраслевая организация СПБ) Мария Тарадецкая, исполнительный директор Института демократии и социального рынка в Беларуси и Восточной Европе Дмитрий Кухлей, один из лидеров профдвижения Геннадий Быков.

«Ни для кого не новость, что правовой дефолт в Беларуси действует со дня фальшивых выборов. Сегодня задержаны участники и гости официального профсоюзного мероприятия — учредительного съезда отраслевой организации Свободного профсоюза — студенческого объединения СПБ. Вмешательство в деятельность профсоюзов запрещено законом и конвенциями МОТ. Власти демонстративно топчут и национальное, и международное право. Это путь к разрушению государства», — заявил председатель СПБ Николай Шарах, которого цитирует оргкомитет БХД.

Как сообщалось, сегодня в 18:30 на учредительную конференцию пришли неизвестные в масках, после чего телефоны собравшихся стали недоступны.

В независимый профсоюз ЛиСО вошли представители местных инициатив студентов семи вузов: Белгосуниверситета (БГУ), Белорусского национального технического университета (БНТУ), Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ), Белорусского государственного медуниверситета (БГМУ), Белорусской государственной академии искусств (БГАИ), Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) и Белорусской государственной академии музыки (БГАМ).

На учредительной конференции ЛиСО планировалось провести выборы руководства, принять программы действий, обсудить планы работы организации, послушать лидеров местных студенческих организаций.

Как сообщила Мария Тарадецкая, цель нового профсоюза — защищать и отстаивать права студентов законными методами, оказывать им юридическую помощь, содействовать улучшению условий обучения.