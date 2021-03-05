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Над «Гродно Азотом» увидели факел. Причины выясняются
Источник материала: Onliner
В телеграм-каналах появились фотографии чего-то похожего на факел в районе предприятия «Гродно Азот». Такое бывало и раньше, это совсем не означает катастрофу или угрозу безопасности. Позднее на сайте газеты «Гродненский химик»
Согласно информации газеты, 5 марта случилась внеплановая остановка цеха «Аммиак-4». Произошла она «из-за блокировки некорректной работы компрессора технического воздуха позиции 402»:
— В настоящий момент выясняются и устраняются причины, приведшие к остановке воздушной машины позиции 402 цеха «Аммиак-4». Отделения сероочистки и первичного риформинга цеха находятся в стадии пуска. Вследствие остановки цеха «Аммиак-4» произошла остановка технологически связанного с ним цеха «Карбамид-4». Технический персонал завода принимает необходимые усилия для скорейшего пуска цехов.
Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.
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В телеграм-каналах появились фотографии чего-то похожего на факел в районе предприятия «Гродно Азот». Такое бывало и раньше, это совсем не означает катастрофу или...
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