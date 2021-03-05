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Над «Гродно Азотом» увидели факел. Причины выясняются

06.03.2021 06:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В телеграм-каналах появились фотографии чего-то похожего на факел в районе предприятия «Гродно Азот». Такое бывало и раньше, это совсем не означает катастрофу или угрозу безопасности. Позднее на сайте газеты «Гродненский химик» вышло сообщение о том, что же это было. 

Согласно информации газеты, 5 марта случилась внеплановая остановка цеха «Аммиак-4». Произошла она «из-за блокировки некорректной работы компрессора технического воздуха позиции 402»:

— В настоящий момент выясняются и устраняются причины, приведшие к остановке воздушной машины позиции 402 цеха «Аммиак-4». Отделения сероочистки и первичного риформинга цеха находятся в стадии пуска. Вследствие остановки цеха «Аммиак-4» произошла остановка технологически связанного с ним цеха «Карбамид-4». Технический персонал завода принимает необходимые усилия для скорейшего пуска цехов.

Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.

 
Теги: Гродно
 
 
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В телеграм-каналах появились фотографии чего-то похожего на факел в районе предприятия «Гродно Азот». Такое бывало и раньше, это совсем не означает катастрофу или...
 
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