Над «Гродно Азотом» увидели факел. Причины выясняются

Источник материала: Onliner

В телеграм-каналах появились фотографии чего-то похожего на факел в районе предприятия «Гродно Азот». Такое бывало и раньше, это совсем не означает катастрофу или угрозу безопасности. Позднее на сайте газеты «Гродненский химик» вышло сообщение о том, что же это было.

Согласно информации газеты, 5 марта случилась внеплановая остановка цеха «Аммиак-4». Произошла она «из-за блокировки некорректной работы компрессора технического воздуха позиции 402»:

— В настоящий момент выясняются и устраняются причины, приведшие к остановке воздушной машины позиции 402 цеха «Аммиак-4». Отделения сероочистки и первичного риформинга цеха находятся в стадии пуска. Вследствие остановки цеха «Аммиак-4» произошла остановка технологически связанного с ним цеха «Карбамид-4». Технический персонал завода принимает необходимые усилия для скорейшего пуска цехов.

Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.