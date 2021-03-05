В Беларуси прошел конкурс необычных блинов

В преддверии Масленицы 7 популярных белорусских блогеров при поддержке компании «Савушкин продукт» запустили конкурс на самый необычный блинный арт. На протяжении недели пользователи соцсетей присылали фотографии румяных блинов собственного приготовления. По итогам конкурса прошел мастер-класс, на котором каждый блогер повторил по одному рецепту от победителей.

В Беларуси до сегодняшнего дня существует добрая традиция: на Масленицу печь блины, угощать гостей и соседей, делиться необычными рецептами. Организаторы конкурса решили придать этой традиции современное звучание – дать возможность талантливым поварам и хозяюшкам поделиться интересными рецептами блинов, используя современные цифровые технологии.

В начале февраля некоторые популярные блогеры, среди которых Обзор.бай, Вероника Кушелева, Артем и Таис Рыбакины, Наталья Редько и Анжелика Гапон, вместе с брендом «Брест-Литовск» запустили конкурс в Instagram на самые креативные блинные арты. Для победы участникам необходимо было приготовить оригинальные блины со своей любимой начинкой, предложить креативную подачу блюда и выложить фото с рецептом на своей странице под хештегом #blinart2021.

В конкурсе приняли участие более 60 кулинарных работ на любой вкус: сладкоежкам могут прийтись по вкусу блины-торты и шоколадные блины, поклонникам необычных начинок наверняка понравятся блины с грибами и сырным соусом, с икрой и сливочным маслом или с бананом и шоколадной глазурью. А приверженцы необычных дизайнерских решений могут попробовать приготовить разноцветные блины-светофоры, розовые блинчики и даже «букет» блинов-розочек.

По итогам конкурса было отобрано 7 победителей. Блогеры, запустившие блинный челлендж, приняли участие в мастер-классе, на котором повторили рецепты победителей. Праздничные блюда готовились под руководством профессионального повара -преподавателя школы «Oede» Ольги Подолянчик.

«Приятно, что белорусы так позитивно отозвались на наш конкурс, что авторы кулинарных шедевров со всей Беларуси искренне поддерживали друг друга лайками и комментариями. Вместе нам удалось сломать некоторые стереотипы и по-новому взглянуть на традиционные масленичные блины. Поразительно, сколько креативных и оригинальных решений было найдено для блинных начинок. А еще мы утвердились в простой истине, что сливочным маслом и сметаной «Брест-Литовск» блины не испортишь. Мы искренне надеемся, что в изобилии креативных конкурсных работ каждый сможет найти для себя что-то новое и интересное. Пусть во всех семьях Масленица будет сытной и щедрой», – прокомментировала итоги конкурса PR-директор компании «Савушкин продукт» Елена Бабкина.