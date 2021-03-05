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Что выбирали на AliExpress накануне 8 Марта

06.03.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По данным AliExpress, в феврале 2021 года значительно возросло количество заказов в Беларусь по многим категориям товаров по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Причем среди лидеров по приросту оказались разные категории, ориентированные на женскую аудиторию, – в частности, платья, аксессуары, бьюти-гаджеты, товары для дома.

В категории «Женская одежда» в феврале 2021 года белорусы активнее всего приобретали платья: от изящных моделей в винтажном стиле до актуальных платьев-комбинаций из шелка. Что касается роста продаж, то по сравнению с февралем 2020 года эти товары заказывали на 21% больше. Но стоит отметить, что по темпам роста другие группы товаров в этой категории также демонстрировали впечатляющие результаты: почти в 1,5 раза выросли заказы купальников, на 75% чаще белорусы заказывали пижамы, а заказов нижнего женского белья стало больше в три раза!

Еще одной популярной категорией стали женские сумки. По сравнению с февралем прошлого года их стали заказывать на 26% активнее. А еще один востребованный у белорусских покупательниц аксессуар – женские солнцезащитные очки – показал рост почти в два раза: до 90%.

В феврале этого года белорусы охотно приобретали различные украшения и аксессуары. Активные темпы роста числа заказов – у различных ожерелий и подвесок (прирост составил 2,2 раза), а также колец (их заказывали в 2,1 раза чаще). Количество заказов серег увеличилось на 67,5% по сравнению с февралем 2020 года, а браслетов – на 35%.

Следом за украшениями в списке товаров оказались товары для дома. Что касается прироста числа заказов по сравнению с февралем 2020 года, в этой категории он составил 78%.

На пятом месте по суммам заказов оказались гаджеты для красоты и ухода за собой: фены, домашние приборы для ультразвуковой чистки лица и процедур омоложения посредством биотоков, спа-коврики для ванны и набирающие популярность благодаря бьюти-блогерам скребки для массажа гуаша. А прирост количества заказов этих товаров по отношению к февралю 2020 года составил 40%.

 
 
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По данным AliExpress, в феврале 2021 года значительно возросло количество заказов в Беларусь по многим категориям товаров по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
 
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