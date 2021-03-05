Котел на дровах - экзотика или выгодная альтернатива?

Весной на даче холодно и сыро, а для установки газового отопления вы еще “не созрели”? Можно попробовать поставить электрический камин, но это тоже - деньги. Причем, он не обогреет все помещение, а использование его несколько опасно. Можно найти хорошего печника, и он сложит печь, но об этом надо было позаботиться заранее.

Хотите экзотики?

Вам может показаться удивительным этот факт, но сегодня все чаще люди предпочитают котел на дровах для дома за городом. И причин тут много, хоть это оборудование кажется некоторым старинным и экзотическим.

А выгоды вот в чем:

стоимость котла совсем небольшая

топливо для таких котлов стоит тоже недорого - это обычные дрова

само устройство простое и надежное, пользоваться им можно многие годы.

Из минусов

котел нужно все время топить, если хотите быстро согреть помещение

его нужно все время чистить от золы (это нетрудное, но довольно грязное дело)

время сгорания дров - от 5 до 8 часов, поэтому дом нельзя оставлять, иначе вода замерзнет.

Многие хозяева пристраивают большой банк с водой, который нагревается от котла на дровах. Пока котел топится, вода накапливает тепло, а потом долго его хранит и отдает. Помещение согревается.

Котлы на дровах классические - довольно распространенные и простые конструкции. Для топки многих из них используют не только дрова, но и опилки, пеллеты и даже уголь (если модель “всеядна”).

Котел состоит из камеры сгорания, отделения для золы, водяного бака и дымохода. В самых передовых из них стоят электронные “внутренности”.

Важно: если вы купили котел на дровах, это не значит, что его можно топить углем. Для дров предназначена камера большого размера и с тонкими стенками, тогда как для угля - меньшая и с толстыми. Но сегодня можно купить и угольно-дровяные котлы, тогда им “все можно”.

Где еще пригодится котел на дровах

Наше время - время ЗОЖ и время веганов. Люди стараются есть меньше мяса и нездоровой пищи. Многие и вовсе начинают сами выращивать овощи, для чего ставят на участках теплицы. Вот тут-то и пригодится котел на дровах .

В этом случае “агрегаты” можно топить чем угодно: щепками, ветками, опилками, древесными отходами. При этом трудно будет недооценить преимущества, потому что такие котлы:

экологичны

безопасны

эстетичны

доступны по стоимости

экономически выгодны.

Есть несколько “неудобств” - нужно место для хранения такого агрегата, его нужно чистить от золы и он “хочет” сухого топлива.

Но наградой вам будут свежие овощи из собственной теплицы - гордость от своего труда и здоровое питание.