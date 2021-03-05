|
Котел на дровах - экзотика или выгодная альтернатива?
Источник материала: БДГ
Весной на даче холодно и сыро, а для установки газового отопления вы еще “не созрели”? Можно попробовать поставить электрический камин, но это тоже - деньги. Причем, он не обогреет все помещение, а использование его несколько опасно. Можно найти хорошего печника, и он сложит печь, но об этом надо было позаботиться заранее.
Хотите экзотики?
Вам может показаться удивительным этот факт, но сегодня все чаще люди предпочитают
А выгоды вот в чем:
Из минусов
Многие хозяева пристраивают большой банк с водой, который нагревается от котла на дровах. Пока котел топится, вода накапливает тепло, а потом долго его хранит и отдает. Помещение согревается.
Котел состоит из камеры сгорания, отделения для золы, водяного бака и дымохода. В самых передовых из них стоят электронные “внутренности”.
Важно: если вы купили котел на дровах, это не значит, что его можно топить углем. Для дров предназначена камера большого размера и с тонкими стенками, тогда как для угля - меньшая и с толстыми. Но сегодня можно купить и угольно-дровяные котлы, тогда им “все можно”.
Где еще пригодится котел на дровах
Наше время - время ЗОЖ и время веганов. Люди стараются есть меньше мяса и нездоровой пищи. Многие и вовсе начинают сами выращивать овощи, для чего ставят на участках теплицы. Вот тут-то и пригодится
В этом случае “агрегаты” можно топить чем угодно: щепками, ветками, опилками, древесными отходами. При этом трудно будет недооценить преимущества, потому что такие котлы:
Есть несколько “неудобств” - нужно место для хранения такого агрегата, его нужно чистить от золы и он “хочет” сухого топлива.
Но наградой вам будут свежие овощи из собственной теплицы - гордость от своего труда и здоровое питание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весной на даче холодно и сыро, а для установки газового отопления вы еще “не созрели”? Можно попробовать поставить электрический камин, но это тоже - деньги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)