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Котел на дровах - экзотика или выгодная альтернатива?

06.03.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Весной на даче холодно и сыро, а для установки газового отопления вы еще “не созрели”? Можно попробовать поставить электрический камин, но это тоже - деньги. Причем, он не обогреет все помещение, а использование его несколько опасно. Можно найти хорошего печника, и он сложит печь, но об этом надо было позаботиться заранее.

Хотите экзотики?

Вам может показаться удивительным этот факт, но сегодня все чаще люди предпочитают котел на дровах для дома за городом. И причин тут много, хоть это оборудование кажется некоторым старинным и экзотическим.

А выгоды вот в чем: 

  • стоимость котла совсем небольшая
  • топливо для таких котлов стоит тоже недорого - это обычные дрова
  • само устройство простое и надежное, пользоваться им можно многие годы. 

Из минусов

  • котел нужно все время топить, если хотите быстро согреть помещение
  • его нужно все время чистить от золы (это нетрудное, но довольно грязное дело)
  • время сгорания дров - от 5 до 8 часов, поэтому дом нельзя оставлять, иначе вода замерзнет.

Многие хозяева пристраивают большой банк с водой, который нагревается от котла на дровах. Пока котел топится, вода накапливает тепло, а потом долго его хранит и отдает. Помещение согревается.

Котлы на дровах классические - довольно распространенные и простые конструкции. Для топки многих из них используют не только дрова, но и опилки, пеллеты и даже уголь (если модель “всеядна”).

Котел состоит из камеры сгорания, отделения для золы, водяного бака и дымохода. В самых передовых из них стоят электронные “внутренности”.

Важно: если вы купили котел на дровах, это не значит, что его можно топить углем. Для дров предназначена камера большого размера и с тонкими стенками, тогда как для угля - меньшая и с толстыми. Но сегодня можно купить и угольно-дровяные котлы, тогда им “все можно”.

Где еще пригодится котел на дровах

Наше время - время ЗОЖ и время веганов. Люди стараются есть меньше мяса и нездоровой пищи. Многие и вовсе начинают сами выращивать овощи, для чего ставят на участках теплицы. Вот тут-то и пригодится котел на дровах.

В этом случае “агрегаты” можно топить чем угодно: щепками, ветками, опилками, древесными отходами. При этом трудно будет недооценить преимущества, потому что такие котлы:

  • экологичны
  • безопасны
  • эстетичны
  • доступны по стоимости
  • экономически выгодны.

Есть несколько “неудобств” - нужно место для хранения такого агрегата, его нужно чистить от золы и он “хочет” сухого топлива.

Но наградой вам будут свежие овощи из собственной теплицы - гордость от своего труда и здоровое питание.

 
 
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Весной на даче холодно и сыро, а для установки газового отопления вы еще “не созрели”? Можно попробовать поставить электрический камин, но это тоже - деньги.
 
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