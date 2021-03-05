ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческий объединений

06.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Сегодня около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческий объединений, которое проходила в Минске по адресу ул. Фабрициуса 4.

Как сообщает пресс-служба Координационного совета, среди участников мероприятия были члены основного состава КС Андрей Егоров и Виталий Рымашевский

«На данный момент они не выходят на связь», - говорится в сообщении.

В рамках учредительной конференции независимого республиканского профсоюза студентов, планировались выступления лидеров организаций из различных вузов, выборы руководства, принятие программы, презентация и обсуждение планов работы.

С 2001 года в беларусских вузах не существовало независимых профсоюзов. Осенью 2020 под эгидой Свободного профсоюза Белорусского были основаны первичные студенческие организации в ведущих ВНУ страны, на базе которых и планируется создание общереспубликанского объединения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческий объединений, которое проходила в Минске по адресу ул. Фабрициуса 4.
 
Новости дня
Новости разные
 
Медыкі стварылі ініцыятыву для пашырэння выкарыстання беларускай мовы ў медыцыне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by