МАРТ РБ отверг обвинения в нарушении обязательств ЕАЭС

Источник материала: АФН

Белорусские власти отвергают обвинения Евразийской экономической комиссии в невыполнении обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза», утверждая, что обязательное включение белорусских товаров в ассортиментные перечни, не может быть препятствием на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.

Об этом говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ.

Первым же аргументом МАРТ указывает на то, что «норма по ведению субъектами торговли ассортиментных перечней товаров была введена до подписания Договора о ЕАЭС…»

То есть, если, к примеру, в Беларуси было бы рабство и страна вдруг подписалась бы под Декларацией прав человек, то рабы остались бы рабами.

Далее, МАРТ пишет, что «указанная норма применяется в равной степени как к иностранным, так и к отечественным субъектам хозяйствования (т.е. на недискриминационной основе), таким образом обеспечено соблюдение требования предоставления иностранным поставщикам услуг национального режима».

Типичный уход от темы – обсуждается не равноправие субъектов хозяйствования, а правомочность ассортиментных перечней.

МАРТ утверждает, что ассортиментные перечни товаров не являются препятствием свободного движения товаров в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, поскольку не предусматривают указания конкретного поставщика товаров, и не предусматривают никаких процентных показателей.

Смысла в выборе поставщика нет никакого, если нет возможности продавать товар. Насчет показателей – просто ложь, поскольку всем известен обязательный характер рекомендаций любого белорусского ведомства.

В заключение, МАРТ указывает на наличие лазейки с ассортиментными перечнями, использование которой не вызывает у властей Беларуси никаких вопросов.

«…ассортиментный перечень товаров не требуется при продаже товаров в торговых объектах по продаже национальных товаров одной страны, созданных в соответствии с международными договорами и (или) международными обязательствами Республики Беларусь субъектами торговли, являющимися представительствами на территории Республики Беларусь иностранных юридических лиц и иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств», - отмечается в сообщении.

«Республика Беларусь не нарушает своих обязательств перед партнерами по евразийской интеграции в части применения ассортиментных перечней товаров», - подчеркивается в сообщении.