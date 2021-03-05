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Вот как боятся 25 марта! ГУБОПиК задержал на Брестчине группу анархистов. И все - преступники?

06.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ГУБОПиК задержал на Брестчине группу из семи анархистов, входившую в "международную преступную организацию" под названием "Революционное действие", сообщает пресс-служба МВД.

Все задержанные являются жителями Брестской области, им от 16 до 35 лет. По сведениям милиции, молодые люди с 2016 года участвовали в уличных акциях, в том числе в событиях августа 2020-го на Брестчине и в Минске. Задержанные проходят подозреваемыми по уголовному делу.

Сообщается, что полтора десятка анархистов из Брестской и Минской областей прячется в Польше и в Украине.
 
Теги: Минск
 
 
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ГУБОПиК задержал на Брестчине группу из семи анархистов, входившую в "международную преступную организацию" под названием "Революционное...
 
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