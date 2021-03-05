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Дело BYPOL: генпрокуратура возбудила дело против бывших силовиков за разжигание социальной вражды
Источник материала: Партизан
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями BYPOL бывших сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры в пятницу.
"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями некой инициативы BYPOL бывших прокурорского работника Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также иных лиц", - подчеркнули в ведомстве.
В Генпрокуратуре заявили, что указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности.
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Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь и направлено для организации расследования в Следственный комитет,
По делу проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия, в том числе санкционированные Генеральной прокуратурой.
"Генеральная прокуратура будет и впредь подвергать строгой правовой оценке публичные высказывания, которые дестабилизируют общественный порядок и угрожают национальной безопасности", - резюмировали в ведомстве.
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями BYPOL бывших сотрудников...
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