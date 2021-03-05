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В Минске на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений (ЛиСО) пришли неизвестные в масках

06.03.2021 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в Минске около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Республиканского независимого профсоюза студентов «Лига студенческих объединений» (ЛиСО), сообщает телеграм-канал Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса.

В Минске на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений (ЛиСО) пришли неизвестные в масках

Отмечается, что среди участников мероприятия были члены основного состава КС Андрей Егоров и Виталий Рымашевский. «На данный момент они не выходят на связь», — говорится в сообщении.

В независимый профсоюз ЛиСО вошли представители местных инициатив студентов семи вузов: Белгосуниверситета (БГУ), Белорусского национального технического университета (БНТУ), Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ), Белорусского государственного медуниверситета (БГМУ), Белорусской государственной академии искусств (БГАИ), Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) и Белорусской государственной академии музыки (БГАМ).

На учредительной конференции ЛиСО планировалось провести выборы руководства, принять программы действий, обсудить планы работы организации, послушать лидеров местных студенческих организаций.

Как ранее сообщила БелаПАН заместитель председателя организатора конференции Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) Мария Тарадецкая, цель нового профсоюза — защищать и отстаивать права студентов законными методами, оказывать им юридическую помощь, содействовать улучшению условий обучения.

Как отмечается на сайте независимого профсоюзного студенческого движения, «белорусское государство сейчас никак не защищает интересы студентов и не воспринимает их мнение всерьез, поэтому людей объединило желание законно решать проблемы студенчества».

 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Республиканского независимого профсоюза студентов «Лига студенческих...
 
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