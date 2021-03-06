ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министры обороны России и Беларуси договорились о создании трёх учебно-боевых центров

06.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Министры обороны России и Беларуси договорились о создании трёх учебно-боевых центров

Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество в военной сфере. Сегодня министры обороны договорились о создании трёх учебно-боевых центров по армейской подготовке.


Один центр будет дислоцирован в Гродненской области, ещё два – в Нижегородской и Калининградской областях России. Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили совместную систему противовоздушной обороны, а также учение «Запад-2021» – крупнейшие российско-белорусские манёвры года. О развитии новых видов военного сотрудничества с Россией ранее заявлял президент Александр Лукашенко. В частности, у военных лётчиков двух стран уже есть опыт совместной работы во время чемпионата мира по хоккею 7 лет назад.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество в военной сфере. Сегодня министры обороны договорились о создании трёх учебно-боевых центров по армейской подготовке. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Гадавіна стварэньня Згуртаваньня беларусаў сьвету «Бацькаўшчына»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by