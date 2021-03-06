Министры обороны России и Беларуси договорились о создании трёх учебно-боевых центров

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество в военной сфере. Сегодня министры обороны договорились о создании трёх учебно-боевых центров по армейской подготовке.





Один центр будет дислоцирован в Гродненской области, ещё два – в Нижегородской и Калининградской областях России. Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили совместную систему противовоздушной обороны, а также учение «Запад-2021» – крупнейшие российско-белорусские манёвры года. О развитии новых видов военного сотрудничества с Россией ранее заявлял президент Александр Лукашенко. В частности, у военных лётчиков двух стран уже есть опыт совместной работы во время чемпионата мира по хоккею 7 лет назад.

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