Александр Лукашенко: потерять мотовелозавод ни в коем случае нельзя

Источник материала: ОНТ

Если уж научился кататься на велосипеде, то это навсегда. А ведь для многих белорусов первым был велосипед под легендарной маркой «Аист». В последнее время бренд не гремел, но Александр Лукашенко категоричен: производство будет сохранено, несмотря на все сложности. Президент сегодня побывал на минском мотовелозаводе.



Несколько недель назад большое совещание по этой теме провели во Дворце Независимости, тогда же обсудили основные предложения по судьбе предприятия. Сегодня же, как говорится, осмотр на месте, чтобы выработать точечную стратегию. А ещё посоветоваться с самими работниками, которые годами поддерживают «Аиста» на «лету». И те, кажется, теперь воодушевлены.

Те, кто давно не был на велозаводе, могли сегодня убедиться: проблемы, скажем так, есть, и даже заметны. Предприятие – в списках сложных не первый год, но дальше откладывать нельзя – нужны решения. Генеральные векторы определены на совещании с участием Президента в середине февраля, так что сейчас Александр Лукашенко разговор начинает без раскачки.

И, если уж откровенно, любой антикризисный менеджер скажет, что самое простое в этой ситуации – освободить площадку практически в центре Минска и отдать её застройщикам, получив взамен мгновенную прибыль. Но тогда будем без велосипедов «Аист» и мотоциклов «Минск». Но это всё же наши бренды. А своих, позже скажет Президент, не бросаем.

Впрочем, к определению «свои» можно объективно отнестись со скепсисом. Уж очень большая доля наших велосипедов – это привозные детали и сборка их в Минске. На локализацию требует обратить особое внимание Александр Лукашенко.

А ситуацию, когда одно юрлицо – «Мотовелозавод» – арендует площади у другого – банкротящегося «Мотовело», Президент потребовал уладить в кратчайшие сроки. Правда, это вопросы бумажные. А вот другие решить будет сложнее и дольше. К визиту Александра Лукашенко, конечно, можно было бы попробовать создать иллюзию, что всё неплохо – а смысл, если Глава государства уже в курсе?

И вот экскурсия уже по помещениям завода, и, скажем, нет стойкого ощущения современности производства. Но значит есть потенциал. Даже в таких условиях делают конкурентную продукцию. Да, порой на азарте или морально-волевых качествах, но люди стараются, и их нужно поддержать.

Стараются и собственники этих гигантских площадей – часть сдают в аренду частным компаниям. Те вот наоборот просят возможности немножечко развернуться. И раз уж частники в меру сил помогают госпредприятию, договориться удалось быстро.

И уже на финише экскурсии – готовая продукция: то, что хорошо помнят, и новое – от велосипедов до скутеров. Пожалуй, внимание Главы государства – тоже реклама «Аистам» и «Минскам». Может, и брали бы ещё охотнее, если бы видели и знали? Впрочем, у коллектива предприятия ожидания от встречи с Президентом были больше, чем просто повышение спроса. Люди ждали принципиальных решений.

Глава государства ещё и ещё в деталях рассказывал о стратегии развития завода… По итогу даже стандартный президентский призыв задавать вопросы обернулся лёгкой растерянностью – вроде ведь обо всём сказали. Но вот решили спросить с целом про велодвижение.

А следом и то, что всегда вызывает интерес: о личном у Александра Лукашенко спрашивают всегда с большой охотой.

Затем инициативу перехватили журналисты – раз с велосипедами всё с большего понятно, то можно обсудить и дворцы. Оппоненты готовят сенсацию: якобы расследование о якобы миллионной собственности Главы государства. Вопрос о «Дворце Лукашенко» Президент слушал с улыбкой.

Но всё закончить общение Президент предложил на основной теме – дворцы дворцами, это всегда будет предметом фейков. А вот поддержка тех, кто в ней нуждается и заслуживает, это прозаичнее, но гораздо важнее.

Первые результаты Александр Лукашенко пообещал уже к декабрю и, само собой, ознакомится с ними лично.

Фото: БЕЛТА

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