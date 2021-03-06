Марат Марков: Купить «пятую колонну» в любой стране гораздо дешевле, чем проводить военную операцию

Источник материала: ОНТ

Создание активного меньшинства и реализация через него собственных интересов – это менее затратно, чем прямое военное вмешательство. Такое мнение в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» высказал председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков, комментируя недавние заявления США об отказе от военных вмешательств с целью установления демократии в других странах.

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