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Марат Марков: Купить «пятую колонну» в любой стране гораздо дешевле, чем проводить военную операцию
Источник материала: ОНТ
Создание активного меньшинства и реализация через него собственных интересов – это менее затратно, чем прямое военное вмешательство. Такое мнение в эфире
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Создание активного меньшинства и реализация через него собственных интересов – это менее затратно, чем прямое военное вмешательство. Такое мнение в...
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