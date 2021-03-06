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125 лет исполнилось со дня рождения Кондрата Крапивы – в чём загадка белорусского мастера сатиры?

06.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

125 лет исполнилось со дня рождения Кондрата Крапивы – в чём загадка белорусского мастера сатиры?

Есть повод улыбнуться – тепло! Сегодня 125 лет со дня рождения Кондрата Крапивы – первого народного писателя Беларуси, Героя Соцтруда, академика. Его басни – свои, а не переводы и подражания, – по-прежнему актуальны, будто написаны вчера. К юбилею сатирика – «колючая» выставка в Музее истории белорусской литературы. Новая книга – тоже в подарок. 


«Пякучка» Крапива, от баек и пьес которого, словами народного писателя Науменко, «рагатала ўся Беларусь». Помните его улыбку? «Рэдка, нібы саромеючыся…» – черта характера сатирика. Сын крестьян из села Низок возле Узды рано повзрослел, перешёл на свои хлеба. 17 лет – а уже учитель.  

«Шлях да неўміручасці» – заметная аналогия с названием известной комедии Крапивы. Это новый взгляд на жизнь замечательного человека глазами близких, друзей, коллег. Ограниченный тираж – 500 копий. «Сцэна, якая “не ўлезла” ў “Браму…”» – фрагмент рукописи опубликован впервые. 1922-й – год, когда талант пошёл вверх.  

Без всяких сомнений, своей популярностью Атрахович во многом обязан «меткому» и «едкому» псевдониму Крапива. Он настолько «сросся» с автором, что его даже в паспорт вписали. Были у писателя и другие «никнеймы», сегодня сказали бы. Это он – «Мацей Доўгі» на страницах культового «Вожыка». Рост у Кондрата Кондратовича был 1.87 см.

В Музее истории белорусской литературы к 125 годам Крапивы сегодня добавили ещё пару веков. С XVII столетия наше слово в жанре «сатыра». И до сих пор «Хто смяецца апошнім» 1939 года – одно из самых значимых и смешных произведений. С начала Великой Отечественной войны газета-плакат «Раздавім фашысцкую гадзіну» – «колючий строй» победы.    

В экспозиции собраны редкие фотографии, когда замечательный человек улыбается – загадочно, как и Джоконда. Почему? Даже потомки пока только догадываются. У «пякучкі» Крапивы было большое прошлое (прожил почти 95 лет), и он будет не только в нашем настоящем. «Смех, ды й годзе…»

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Есть повод улыбнуться – тепло! Сегодня 125 лет со дня рождения Кондрата Крапивы – первого народного писателя Беларуси, Героя Соцтруда, академика. Его басни – свои, а...
 
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