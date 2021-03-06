Источник материала: ОНТ

Россия готовит ответ на новые санкции Евросоюза и США, которые были введены как реакция на якобы имевшее место отравление оппозиционера Алексея Навального. А также на замену ему условного наказания по обвинению в мошенничестве на реальный срок. Москва считает предлог для рестрикций политически мотивированным и называет их не иначе как вмешательством во внутренние дела.





Новые санкции Брюсселя и Вашингтона в Москве уже назвали ожидаемым дуэтом. За делом оппозиционера Алексея Навального иностранные дипломаты следили, пожалуй, внимательнее, чем за процессами, которые в те же дни проходили над их соотечественниками. Они участвовали в январских несанкционированных митингах, а следовательно, нарушили российский закон.

Парадигма «свой-чужой» намеренно была политизирована. Западные политики требовали Навального оправдать, отпустить и чуть ли не извиниться перед выдающимся демократическим лидером. О том, что его судят не за взгляды, а за денежные махинации, не говорили. Главное, кстати, никем не доказанное: кровавый режим травит своих оппонентов «Новичком». Как это становится индульгенцией в делах о мошенничестве, никто на Западе не пояснял. Просто ввели санкции. Потому что в том, что Россия виновата, как всегда есть «высокая доля уверенности».

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (США): «Эти решения были приняты на основе многолетнего опыта и рассмотрения нашей командой национальной безопасности механизмов, которые были бы наиболее эффективны. И не только сдерживали бы подобные действия России в будущем, предотвращая их повторение, что, конечно же, является нашей целью, но и позволяли бы поддерживать отношения, двигающиеся вперед».

Ах, эта Джен Псаки! Ее не только нужно переводить с английского, но и с русского на русский часто не помешает. Так вот, судя по ее словам, Запад вводит против Москвы санкции, чтобы… улучшать с Россией отношения, которые именно от ограничений должны пойти на прорыв. Вроде, шаг назад и два вперед. Из строя вывели, наверное, тех, кто лучше всего этот шаг чеканит, а вот танцует под чужую дудку – вряд ли – силовиков: директора ФСБ, Генпрокурора, замминистров обороны, главу службы исполнения наказаний, ну, и давно уже стрелянного санкциями главу президентской администрации Сергея Кириенко. А они, кстати, и так в Европу не ездили как носители государственных секретов. Но ответить адекватно за каждого – для России теперь вопрос принципиальный.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России: «Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам. У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, озвучены и доведены до сведения наших оппонентов».

Российский список, в отличие от западного, куда включены и так практически невыездные чиновники, обещает быть более чувствительным. Говорят, что в «стоп-лист» попадут именно те иностранцы, кто в Москве бывал частым гостем. В МИДе заявили: «не играйте с огнем». Ведь фразами о том, что Россия готова даже на полный разрыв отношений с Европой, просто так на ветер не бросают.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Когда параллельно, вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас, как они считают, по-моему, это не делает чести никому из принимающих такого рода решение. А ответить – обязательно ответим».

Что касается введенных ограничений для российских предприятий, то основная часть нынешнего пакета фактически дублирует запреты, введенные США против Москвы еще в 2018-м. Это касается продажи в Россию американского оружия, запрет любого финансирования военно-промышленного комплекса и американской помощи, кроме гуманитарной. То есть, наверное, не видать россиянам «ножек Буша». Хотя, уверены эксперты, санкционный прицел гораздо дальше.

Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов: «Этот пакет направлен даже не на сегодня. Он не бьет непосредственно по российской экономике. Его смысловое поле направлено в будущее. Он направлен на российскую избирательную кампанию. Части российского общества, а в ней молодежь и часть российского бизнеса, хотят показать, кто враг США и коллективного обобщенного Запада».

Москва этот вызов хорошо осознает, его принимает и готовится давать отпор. Для тех, кто будет пытаться шатать страну, уже анонсированы весьма чувствительные законодательные поправки.

Американцы обещают, что вскоре будет принят новый пакет санкций в отношении России. Что, кстати, очень радует местных оппозиционеров, которые, как и наши, постоянно твердят: «Давайте, давите на режим больше». Скоро за эти слова, возможно, придется и ответить. Госдума достала из-под сукна отложенный еще три года назад законопроект об уголовной ответственности за содействие введению санкций против собственной страны. И начала его доработку. Так вот даже за подсказку иностранцам, санкции в отношении какой отрасли и какого предприятия будут для экономики чувствительны, можно будет лишиться свободы сроком до четырех лет.

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