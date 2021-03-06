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В Могилеве торжественно вручили ордена Матери
Источник материала: ОНТ
Только за последние пять лет многодетных семей в регионе стало на треть больше. Сегодня в области их 11 300. Кроме красивых слов в праздник, государство создаёт условия для комфортной жизни семей и повышения рождаемости. Поддержка материнства – одно из приоритетных направлений развития государства.
Слова признательности и поздравления сегодня адресованы представительницам разных профессий. Отмечены высокие результаты в работе.
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Только за последние пять лет многодетных семей в регионе стало на треть больше. Сегодня в области их 11 300. Кроме красивых слов в праздник, государство создаёт...
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