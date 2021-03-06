В Могилеве торжественно вручили ордена Матери

Источник материала: ОНТ

Только за последние пять лет многодетных семей в регионе стало на треть больше. Сегодня в области их 11 300. Кроме красивых слов в праздник, государство создаёт условия для комфортной жизни семей и повышения рождаемости. Поддержка материнства – одно из приоритетных направлений развития государства.





Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома: «У нас в Республике Беларусь 11 государственных пособий, которые направлены на поддержание материнства и детей. В стране делается всё, чтобы себя мамы и дети чувствовали спокойно. Создаются условия, чтобы и настоящее, и будущее было спокойным».

Ольга Стручкова, многодетная мама: «Я так счастлива, что меня удостоили чести носить орден Матери. Что наш Президент заботится о многодетных семьях. И большую поддержку мы испытываем. Имея такую поддержку, можно не задумываясь рожать детей. И знать, что у них всё будет хорошо».

Слова признательности и поздравления сегодня адресованы представительницам разных профессий. Отмечены высокие результаты в работе.

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