Наталья Кочанова встретилась с девушками-курсантами вузов МВД

Источник материала: ОНТ

Предпраздничный разговор на равных! Председатель Совета Республики встретилась с девушками-курсантами вузов МВД.





Беседа получилась очень оживленной и откровенной. Девушки задавали вопросы – от профессиональных до глубоко личных. И интерес к диалогу был большой и взаимный. Спикер верхней палаты парламента отметила огромную важность таких встреч. Ведь именно работая с молодежью и формируется будущее нашей страны. «Главное – справедливость и умение любить людей», – такое вот получилось напутствие будущим милиционерам по завершению разговора.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Очень молодые, юные девушки, которые выбрали для себя, по-моему, сложную непростую профессию. Но вместе с тем я видела, с каким интересом они слушали и мы беседовали. Жизнь показывает, что нужно больше и чаще встречаться для того, чтобы рассказать ту реальную ситуацию, которая происходит в нашей стране. То, чем живут и работают наши люди. Очень важно, чтобы молодежь знала о работе госорганов в нашей стране».

Ну, а кому, как не будущим правоохранителям, повышать правовую культуру и формировать ответственную гражданственность в Беларуси? Сегодня девушки прикоснулись к уникальной истории парламентаризма в музее Совета Республики.

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