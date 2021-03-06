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Наталья Кочанова встретилась с девушками-курсантами вузов МВД
Источник материала: ОНТ
Предпраздничный разговор на равных! Председатель Совета Республики встретилась с девушками-курсантами вузов МВД.
Беседа получилась очень оживленной и откровенной. Девушки задавали вопросы – от профессиональных до глубоко личных. И интерес к диалогу был большой и взаимный. Спикер верхней палаты парламента отметила огромную важность таких встреч. Ведь именно работая с молодежью и формируется будущее нашей страны. «Главное – справедливость и умение любить людей», – такое вот получилось напутствие будущим милиционерам по завершению разговора.
Ну, а кому, как не будущим правоохранителям, повышать правовую культуру и формировать ответственную гражданственность в Беларуси? Сегодня девушки прикоснулись к уникальной истории парламентаризма в музее Совета Республики.
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Предпраздничный разговор на равных! Председатель Совета Республики встретилась с девушками-курсантами вузов МВД. Беседа получилась очень оживленной и...
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