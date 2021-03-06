ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разжигание социальной вражды

06.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разжигание социальной вражды

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении покинувших пределы Беларуси и позиционировавших себя представителями инициативы BYPOL бывшего прокурорского работника Олега Талерчика, а также следователя Игоря Лобана и иных лиц. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности», – отмечается в сообщении. 

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса. В настоящий момент оно уже направлено для расследования в Следственный комитет, проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении покинувших пределы Беларуси и позиционировавших себя представителями инициативы BYPOL бывшего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Гадавіна стварэньня Згуртаваньня беларусаў сьвету «Бацькаўшчына»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by