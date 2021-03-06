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Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разжигание социальной вражды
Источник материала: ОНТ
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении покинувших пределы Беларуси и позиционировавших себя представителями инициативы BYPOL бывшего прокурорского работника Олега Талерчика, а также следователя Игоря Лобана и иных лиц. Об этом
«Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности», – отмечается в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса. В настоящий момент оно уже направлено для расследования в Следственный комитет, проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия.
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении покинувших пределы Беларуси и позиционировавших себя представителями инициативы BYPOL бывшего...
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