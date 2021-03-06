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Владимир Андрейченко провел выездной приём граждан в Ушачском районе
Источник материала: ОНТ
От дорожных проблем до создания телефонного справочника – такие вопросы звучали от жителей Ушачского района. Очередной выездной приём граждан провёл сегодня глава Палаты представителей.
Деревня Лутово Сельцо два года назад в Ушачском районе признавалась лучшей. Но сегодня её жители жаловались на качество воды. Здесь проживает 63 человека, и вместо водопроводной местные предпочитают воду из колодца. Также есть проблемы с дорожным покрытием. Местные власти пообещали всё по мере возможностей решить, Владимир Андрейченко взял вопрос на личный контроль.
Звучали разные предложения. Например, выпустить телефонный справочник после смены номеров. А работников агрохолдинга волнует судьба свинофермы и трудоустройство. Высказали на приёме и слова благодарности за уже разрешённые проблемы.
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От дорожных проблем до создания телефонного справочника – такие вопросы звучали от жителей Ушачского района. Очередной выездной приём граждан провёл сегодня...
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