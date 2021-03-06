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Владимир Андрейченко провел выездной приём граждан в Ушачском районе

06.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Андрейченко провел выездной приём граждан в Ушачском районе

От дорожных проблем до создания телефонного справочника – такие вопросы звучали от жителей Ушачского района. Очередной выездной приём граждан провёл сегодня глава Палаты представителей.


Деревня Лутово Сельцо два года назад в Ушачском районе признавалась лучшей. Но сегодня её жители жаловались на качество воды. Здесь проживает 63 человека, и вместо водопроводной местные предпочитают воду из колодца. Также есть проблемы с дорожным покрытием. Местные власти пообещали всё по мере возможностей решить, Владимир Андрейченко взял вопрос на личный контроль.  

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «В целом, на мой взгляд, меняется структура вот тех обращений, с которыми к нам приходят граждане. Это и хорошо, сегодня уже идёт речь не о том, что невозможно доехать до какого-то населенного пункта, а что там гравийная дорога, нужно положить асфальт, речь не о том, что нет воды, а ее качество не устраивает, многое властями сделано, в том числе и на местном уровне». 

Звучали разные предложения. Например, выпустить телефонный справочник после смены номеров. А работников агрохолдинга волнует судьба свинофермы и трудоустройство. Высказали на приёме и слова благодарности за уже разрешённые проблемы.

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От дорожных проблем до создания телефонного справочника – такие вопросы звучали от жителей Ушачского района. Очередной выездной приём граждан провёл сегодня...
 
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