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Цены на нефть выросли до $69, впервые с января 2020

06.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цены на нефть выросли до , впервые с января 2020

Стоимость нефти марки Brent впервые с 8 января 2020 года поднялась выше отметки в $69 за баррель. Об со ссылкой на данные мировых бирж сообщает РИА «Новости». 

По состоянию на 20:31 по минскому времени стоимость майского фьючерса Brent составил $69,18 за баррель, увеличившись по сравнению с предыдущим днем торгов на 3,66%. 

При этом стоимость нефти марки WTI также выросла – до $65,98 за баррель (+3,37%). 

Как отмечает информационное агентство, мировые цены на нефть продолжают рост третью торговую сессию подряд. Этому способствовали сообщения о том, что участники сделки ОПЕК+ решили не наращивать добычу «черного золота» в апреле. При этом аналитики ожидали, что стороны примут решение об увеличении добычи. 

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Стоимость нефти марки Brent впервые с 8 января 2020 года поднялась выше отметки в $69 за баррель. Об со ссылкой на данные мировых бирж сообщает РИА «Новости».  По...
 
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