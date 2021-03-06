Цены на нефть выросли до $69, впервые с января 2020

Источник материала: ОНТ

Стоимость нефти марки Brent впервые с 8 января 2020 года поднялась выше отметки в $69 за баррель. Об со ссылкой на данные мировых бирж сообщает РИА «Новости».

По состоянию на 20:31 по минскому времени стоимость майского фьючерса Brent составил $69,18 за баррель, увеличившись по сравнению с предыдущим днем торгов на 3,66%.

При этом стоимость нефти марки WTI также выросла – до $65,98 за баррель (+3,37%).

Как отмечает информационное агентство, мировые цены на нефть продолжают рост третью торговую сессию подряд. Этому способствовали сообщения о том, что участники сделки ОПЕК+ решили не наращивать добычу «черного золота» в апреле. При этом аналитики ожидали, что стороны примут решение об увеличении добычи.

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