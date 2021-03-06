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Гродненский «Неман» обыграл «Гомель» в плей-офф хоккейного Кубка Президента

06.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гродненский «Неман» обыграл «Гомель» в плей-офф хоккейного Кубка Президента

В хоккейном Кубке Президента состоялись вторые матчи первого раунда плей-офф.

Гродненский «Неман» взял реванш за первое поражение и уверенно обыграл «Гомель» в гостях. Уже в середине второго периода команда Андрея Сидоренко лидировала со счётом 4:0. Дубль оформил форвард Виталий Зацепилин. Гомельчане отыграли лишь одну шайбу, но в итоге пропустили вновь. Итоговый счёт – 5:1 в пользу «Немана». 

Успешно складывается серия для жлобинского «Металлурга», который в гостях вновь победил «Динамо-Молодечно» – 2:1. Солигорский «Шахтёр» снова был сильнее новополоцкого «Химика» – 5:2. Хоккеисты «Бреста» могли сравнять в счёт в серии, сыграв в основное время матча с «Юностью» вничью, но уступили чемпиону в овертайме – 1:2. Следующие матчи серии команды проведут в воскресенье и понедельник.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В хоккейном Кубке Президента состоялись вторые матчи первого раунда плей-офф. Гродненский «Неман» взял реванш за первое поражение и уверенно обыграл «Гомель» в...
 
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