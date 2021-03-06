В Бресте задержаны анархисты из международной преступной организации

Источник материала: ОНТ

Бресте задержаны анархисты из международной преступной организации" class="one-news__figure-img">

В Бресте группу анархистов задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. На семерых радикалов вышли во время расследования уголовного дела по факту создания преступной организации. Они готовили массовые акции протеста.





Установлено, что анархистов финансировали из-за рубежа, в том числе из различных неофициальных организаций и фондов. Все задержанные сейчас находятся в следственном изоляторе. По оперативной информации, это не всё брестское экстремистское подполье. 15 человек (а возможно, и больше) скрываются в Польше и Украине.





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