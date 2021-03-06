Трек популярного белорусского артиста заблокировали в России

Источник материала: Tut.by

Трек белорусского артиста ЛСП «Канкан» заблокировали в России на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Об этом лидер ЛСП Олег Савченко рассказал в Instagram.

Олег Савченко написал, что по решению государственного органа трек «Канкан» больше недоступен в социальной сети «ВКонтакте» на территории России. Отметим, что на территории Беларуси песня в названной соцсети воспроизводится без проблем.

Это уже третий трек ЛСП, заблокированный решением Роспотребнадзора. До этого доступ ограничивали к трекам «Номера» и «Монетка» .

Концерт ЛСП в Минске Когда: 22 мая, 19.00

Где: Falcon Club

Сколько: от 60 рублей Купить билет