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Трек популярного белорусского артиста заблокировали в России
Источник материала: Tut.by
Трек белорусского артиста ЛСП «Канкан» заблокировали в России на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Об этом лидер ЛСП Олег Савченко
Олег Савченко написал, что по решению государственного органа трек «Канкан» больше недоступен в социальной сети «ВКонтакте» на территории России. Отметим, что на территории Беларуси песня в названной соцсети воспроизводится без проблем.
Это уже третий трек ЛСП, заблокированный решением Роспотребнадзора. До этого доступ ограничивали к трекам
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Трек белорусского артиста ЛСП «Канкан» заблокировали в России на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия...
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