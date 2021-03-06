ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трек популярного белорусского артиста заблокировали в России

06.03.2021 06:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Трек белорусского артиста ЛСП «Канкан» заблокировали в России на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Об этом лидер ЛСП Олег Савченко рассказал в Instagram.

Олег Савченко написал, что по решению государственного органа трек «Канкан» больше недоступен в социальной сети «ВКонтакте» на территории России. Отметим, что на территории Беларуси песня в названной соцсети воспроизводится без проблем.

Это уже третий трек ЛСП, заблокированный решением Роспотребнадзора. До этого доступ ограничивали к трекам «Номера» и «Монетка».

Концерт ЛСП в Минске

Когда: 22 мая, 19.00
Где: Falcon Club
Сколько: от 60 рублей

Купить билет

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трек белорусского артиста ЛСП «Канкан» заблокировали в России на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Гадавіна стварэньня Згуртаваньня беларусаў сьвету «Бацькаўшчына»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by