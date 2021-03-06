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Беларусь оказалась в области атмосферного давления
Источник материала: Навiны
В субботу на погоду в Беларуси окажет большое влияние область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет преимущественно без осадков (осадки ожидаются лишь в юго-восточных районах). На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный, западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха в регионах:
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В субботу на погоду в Беларуси окажет большое влияние область повышенного атмосферного давления.
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