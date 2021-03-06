|
КГК заинтересовался банками: не навязывают ли допуслуги, хватает ли банкоматов, нет ли очередей
Источник материала: Tut.by
Госконтроль интересуется мнением белорусов по банковским и лизинговым услугам. Для этого ведомство
На сайте КГК предлагают ответить на 14 вопросов. Среди прочего спрашивают, какими банковскими услугами пользуются, на какие цели брали кредиты за последние 3 года.
Есть вопрос о том, навязывали ли банки дополнительные услуги при заключении кредитного договора. У ответивших утвердительно, дополнительно уточняют — какие. Среди вариантов ответа — договор страхования, договор открытия расчетного счета.
КГК также интересует, как клиенты банков оценивают размер штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств перед банком. Также есть вопрос, с какими проблемами приходилось сталкиваться в банках. Среди вариантов ответов — высокая стоимость услуг банка, сложный интерфейс в системе дистанционного банковского обслуживания, принуждение клиента к приобретению дополнительных услуг, очереди в офисах банка, долгое время ожидания ответа колл-центра, неудобное расположение и недостаточное количество банкоматов, неуважительное отношение к клиенту, некомпетентный персонал, отсутствие мобильного банка, долгое ожидание решения вопроса.
У участников опроса также спрашивают, приходилось ли нести материальные потери от мошенничества в банковской сфере. Уточняется, от каких мошенничеств пострадали: списание средств со счета телефонными мошенниками, списание средств при снятии денег в банкомате, мошенничество со стороны сотрудников банка.
Некоторые вопросы касаются лизинга. К пример, уточняется, какие недостатки были при оказании лизинговых услуг. Среди вариантов ответа — неполное разъяснение условий лизинга, высокие проценты штрафных санкций, грубость и угрозы со стороны сотрудников лизинговой организации.
Ранее в 2018 году в Госконтроле
В МАРТ в 2019 году
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госконтроль интересуется мнением белорусов по банковским и лизинговым услугам. Для этого ведомство запустило специальный опрос - «в рамках подготовки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)