«Угадывается рука мастера». Шедевры строителей и работников ЖЭУ на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Что делать, если рабочие расковыряли у подъезда асфальт, уничтожили газон, а привести все в порядок не спешат? Как быть, если после строителей нужен еще один ремонт? Ответ вы знаете: фотографируем, снимаем видео и присылаем на « Доску позора ». Вот смотрите, что в этот раз пришло к нам на почту.

Минск, улица Янковского. На фото — дорога, ведущая к остановке и магазину «Алми». В таком состоянии она после осенних строительных работ.









Бобруйск, улица Максима Горького, 4. Возле второго подъезда, на месте, где была урна, выкопали яму (скорее всего, с умыслом цементирования новой урны). Но дальше ямы дело не пошло, поэтому было принято стратегическое решение установить ведро — так оно и стоит с ноября 2020 г. И все бы ничего, если бы зимой эту яму не накрыло снегом и по вечерам туда не стали наступать люди. Как пишет автор фото, «сразу вспоминается нетленное: «При слове «Бобруйск» собрание застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высокоинтеллектуальным местом». И с этим не поспоришь.





Могилев. Люди шутят, что в штат ЖЭУ набрали китайцев-гастарбайтеров и они иероглифами расписали фасад общежития. А если серьезно, то в таком виде стены уже полгода.









Минск, микрорайон Лошица, улица Сырокомли, рядом с домами № 18 и 20. Работники «Зеленстроя» убирали территорию после санитарной обрезки деревьев. Но самосвал, на который грузились ветки, разворотил газон вдоль дорожки на протяжении более 100 метров.









В Краснополье установили многофункциональную лавочку, на которой можно отдохнуть и подышать пылью от выбитого ковра.





Между улицами Партизанской и Либаво-Роменской в Минске поставили новый забор на площадке для выгула собак. Расстояние от земли до начала забора такое, что собаки больших размеров спокойно могут пролезть, что уже говорить о маленьких. Требования что-нибудь с этим сделать за полгода ни к чему не привели.





Поселок Чисть. Ямочный ремонт по новым стандартам — глина с камнями.





Мозырь, улица Советская, 138, первый подъезд. Люди пишут: «Вот расскажите, как можно было умудриться так сделать? Сколько ни звонили, сколько ни писали в ЖЭУ, чтобы исправили свою великолепную работу — результата ноль. Не реагируют на обращения вообще».





А в чем причина такого возмущения? А дело в том, что вся вода по водосточной трубе благополучно собирается у входа в подъезд. Обратите внимание, что лоток для сбора воды установлен рядом с трубой, но не под ней.





Минск, улица Лукьяновича, 10. Лифт в административном здании в ОАО «Опытно-механический завод» с дополнительной дверью.





Минск, улица Буденного, 15. Такая ситуация сейчас возле третьего подъезда. Впрочем, здесь такое наблюдают уже не первый год. Благоустройство в части замены асфальтового покрытия делали года два назад. Но как до ремонта, так и после ситуация не изменилась.





Минск, улица Л. Беды, 40. Качели статические на площадке возле дома.





Не могли мы пройти мимо фото из поликлиники в российском городе Тольятти. Автор поста на Facebook сообщает, что так выглядит попытка создать «доступную среду»: «Я не специалист, но разве это не уличная плитка, чтобы на проезжую часть слабовидящие не выходили?» Может, это именно и есть дорожная тактильная плитка. Но у нас интерес другой: кто плиточник?



Фото со страницы в Facebook

Хотя, как нам кажется, мы нашли еще один «уникальный» объект, где угадывается рука мастера — смотрите, после поликлиники он занялся ремонтом в чьей-то квартире!



Фото со страницы в Facebook

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road .