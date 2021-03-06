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Минчане провели яркую акцию во Фрунзенском районе
Источник материала: Хартия'97
Минчане провели яркую акцию во Фрунзенском районе
Люди вышли на марш с национальными флагами и зажженными файерами.
Яркая вечерняя акция прошла в Минске около Фрунзенского судилища, где выносятся «самые справедливые и гуманные решения».
Минчане вышли на марш с национальными флагами и зажженными файерами.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Люди вышли на марш с национальными флагами и зажженными файерами.
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