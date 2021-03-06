Источник материала: Хартия'97

Минчане провели яркую акцию во Фрунзенском районе 6.03.2021, 8:12

Люди вышли на марш с национальными флагами и зажженными файерами.

Яркая вечерняя акция прошла в Минске около Фрунзенского судилища, где выносятся «самые справедливые и гуманные решения».

Минчане вышли на марш с национальными флагами и зажженными файерами.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!» .





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