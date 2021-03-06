Вот сколько в Беларуси стоят самые мощные в мире смартфоны

Источник материала: Tut.by

Разработчики популярного бенчмарка по определению производительности смартфонов AnTuTu опубликовали результаты, которые получили прошедшие в феврале тестирование аппараты. Посмотрели, какие устройства из этого списка уже продаются в Беларуси, и рассказываем о первой пятерке.

В целом топ-10 аппаратов выглядит так (от десятого места к первому): OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S21, Oppo Find X2 Pro, ASUS ROG Phone 3, Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra (Snapdragon 888), Xiaomi Mi 11, iQOO 7. Устройства соответственно набрали от 596 до 727 тысяч баллов.

Не все из названных выше аппаратов продаются в Беларуси — причем не только официально, но даже у «серых» продавцов. И тем не менее как минимум пятерка аппаратов у нас доступна в свободной продаже.



Фото: CNET

В течение нескольких месяцев компания наверняка представит новое поколение флагманов, но на данный момент OnePlus 8 Pro — самое топовое устройство в портфолио бренда.

В AnTuTu (V8) девайс набрал 596 тысяч баллов. Краткие технические характеристики аппарата: экран на 6,78 дюйма (AMOLED, 120 Гц), корпус из стекла с защитой от воды и пыли (IP68), процессор Qualcomm Snapdragon 865, 8/128 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ постоянного хранилища. Объем аккумулятора — 4510 мАч, есть 30-ваттная проводная и беспроводная зарядки. Также в активе — камеры разрешением в 48 Мп, 8 Мп, 48 Мп и 5 Мп. Девайс может снимать как с 3-кратным оптическим зумом, так и на широкий угол.

В общем: смартфоны OnePlus, как правило, популярны у гиков и других энтузиастов, которые любят гаджеты. Правда, во многом за это стоило благодарить ценник, который ранее был более демократичным.

А вот OnePlus 8 Pro назвать бюджетным точно не получится. Хотя по сравнению с гаджетами, о которых речь пойдет ниже, он еще не самый дорогой.



Galaxy S21 Ultra

В AnTuTu (V8) гаджеты набрали от 601 до 646 тысяч баллов. При этом речь идет именно о международных версиях девайсов, которые официально продаются у нас — то есть на процессоре Exynos 2100 (5-нм техпроцесс). И да — по производительности девайсы расположились именно в таком порядке. То есть Plus-версия мощнее, пускай и незначительно, чем Ultra. С чем связано такое расхождение, не совсем понятно. Но в жизни такая разница вряд ли будет заметна.

Чем еще могут похвастаться все три устройства? Например, поддержкой от производителя в течение четырех лет. Это значит, что три года смартфоны будут получать обновления версий Android, и еще год — патчи системы безопасности. В мире телефонов на ОС от Google это — большой срок. Все устройства защищены от попадания внутрь корпуса воды и пыли, комплектуются стереодинамиками, могут работать с платежной системой Samsung Pay.

Чем отличаются девайсы? Объемом оперативной памяти. В обычных смартфонах (S21 и S21+) используется 8 ГБ, в «ультре», соответственно, не менее 12 ГБ. S21 Ultra также поддерживает работу с фирменным пером S Pen. Кроме того, у него самая продвинутая основная камера (108 Мп + 10 Мп + 10 Мп + 12 Мп). С ее помощью телефон способен снимать как с 3-кратным, так и 10-кратным оптическим зумом.

S21 и S21+ довольствуются модулями на 12 Мп, 64 Мп и 12 Мп, которые дают только 3-кратное увеличение. Разумеется, в активе у всех и съемка с широким углом. А еще можно вести видеозапись в разрешении 8K. Ну и не стоит забывать о поддержке 5G-сетей.



Фото: GSMArena

В AnTuTu (V8) телефон набрал 630 тысяч баллов. И немудрено, ведь это — узкоспециализированная модель для геймеров. В ней инженеры производителя поработали и над улучшенной системой охлаждения, и над специальными кнопками-триггерами на боковых гранях, прямо как в настоящих геймпадах игровых консолей.

Что еще в активе? Экран на 6,59 дюйма с частотой обновления 144 Гц. Чисто ради справки: это выше, чем у кого-либо на рыке. Есть всего несколько смартфонов в мире, которые могут похвастаться такой особенностью. Базируется девайс на Snapdragon 865+. Оперативной памяти — от 8 до 16 ГБ, постоянной — от 128 ГБ. Батарея также весьма объемная, на 6000 мАч. Есть 30-ваттная проводная зарядка.

Единственный спорный момент — это основная камера. Она состоит из трех модулей (64 Мп + 13 Мп + 5 Мп) и вряд ли сможет потягаться в качестве фотографий с теми же Samsung выше.