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Что с случилось с валютой
Источник материала: Навiны
Прошедшая рабочая неделя (1-5 марта) на БВФБ зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Вот сколько они добавили за пятидневку:
Упали:
Февраль эта пятерка валют отработала следующим образом:
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Прошедшая рабочая неделя (1-5 марта) на БВФБ зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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