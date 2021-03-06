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Что с случилось с валютой

06.03.2021 08:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прошедшая рабочая неделя (1-5 марта) на БВФБ зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Что с случилось с валютой

Вот сколько они добавили за пятидневку:

  • доллар — 0,0048 пункта (с 2,6057 до 2,6105 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0029 пункта (с 3,5062 до 3,5091 белорусского рубля за 100 российских);
  • гривна — 0,0956 пункта (с 9,3251 до 9,4207 белорусского рубля за 100 гривен).

Упали:

  • евро — 0,0465 пункта (с 3,1662 до 3,1197 белорусского рубля);
  • злотый — 0,01899 пункта (с 6,9917 до 6,8018 белорусского рубля за 10 злотых).

Февраль эта пятерка валют отработала следующим образом:

  • евро -0,0136 пункта;
  • доллар -0,0205 пункта;
  • российский рубль -0,0604 пункта;
  • злотый -0,0173 пункта;
  • гривна +0,0142 пункта.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Прошедшая рабочая неделя (1-5 марта) на БВФБ зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
 
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