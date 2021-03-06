Ремонт за копейку. Молодая семья стильно преобразила съемную квартиру всего за 6500 рублей

Источник материала: Onliner «В один солнечный апрельский день раздался телефонный звонок. Приятный женский голос на другой стороне сообщил, что родное предприятие решило предоставить нам в аренду однокомнатную квартиру. Понимая, что переезд в строящийся дом состоится совсем не скоро, мы решили готовиться к заселению в „практически свою“ квартиру», — пишут наши читатели Павел и Аня и показывают, что у них получилось. Ребята потратили на ремонт всего 6500 рублей: говорят, такая низкая сумма обусловлена тем, что многое было нажито до переезда. Сегодня они делятся опытом и борются за очередную тысячу рублей от нашего постоянного спонсора — торгового центра «Ленинград». Свои истории для конкурса «Ремонт за копейку» присылайте на dm@onliner.by .

Нас зовут Павел, Аня и Оскар. Мы молодая семья из Новополоцка. Я работаю технологом на градообразующем нефтеперерабатывающем предприятии, Аня — дипломированный провизор, в настоящее время полностью посвятивший себя фотографии, а Оскар — хитрый, но очень милый шарпей оленьего окраса.

История нашего «ремонта за копейку» началась чуть меньше года назад. На тот момент мы сменили не одну съемную квартиру и комнату в общежитиях, занимались строительством своего дома и с надеждой смотрели в светлое будущее. В один солнечный апрельский день раздался телефонный звонок. Приятный женский голос на другой стороне сообщил, что родное предприятие решило предоставить нам в аренду однокомнатную квартиру.

Понимая, что переезд в строящийся дом состоится совсем не скоро, мы решили готовиться к заселению в «практически свою» квартиру.

Уладив все бумажные вопросы и подписав договор аренды, мы получили ключи и пошли смотреть свое будущее жилье. От избытка чувств мы даже забыли сделать фотографии квартиры! Но нужно сказать, дорогие читатели, если вы когда-либо видели новостройки с отделкой от госзастройщика — вы легко можете представить, как выглядело наше «гнездышко»: квартира на первом этаже панельного дома, с белорусскими обоями и плиткой на стенах, белый потолок, линолеум на полу, сантехника и газовая плита. Это всё!

Вернувшись на съемную квартиру, мы собрали домашний совет, состоящий из трех участников (один из которых, правда, постоянно отвлекался на вылизывание собственных лап). Результатом часового мозгового штурма явилась общая концепция нашего ремонта (ну и, конечно, идеально чистые лапы Оскара). Пункты этой концепции своим аккуратным женским почерком Аня записала в блокнот:

Минимум затрат на ремонт и никакого перфекционизма. Максимально возможное использование имеющегося имущества. Полное соответствие жилья нашему образу жизни.

Задача стояла непростая: нужно было сделать интересный и функциональный интерьер при минимальных затратах. «Скандинавы — народ прижимистый. Они знают в этом толк!» — подумал я. И чаша весов склонилась в сторону (возможно, уже набившего всем оскомину) скандинавского интерьера.

Следующая неделя была полностью посвящена приятной процедуре планирования и оформления будущего интерьера. Пару бессонных ночей, сотни идей и решений — и проект готов. Но была одна проблема: он находился только в моей голове. Поэтому очередное заседание домашнего совета было выездным. В квартире я долго размахивал руками и много говорил, стараясь объяснить своей половинке будущую планировку и идеи по оформлению интерьера.

Аня очень внимательно меня слушала, а в конце сказала фразу, за которую я буду благодарен ей до конца своих дней: «Я практически ничего не поняла, но полностью тебе доверяю. Погнали!» Через неделю у меня начинался отпуск. Его первый день и стал для нас отправной точкой.





Этап 1. Подготовка и окраска стен. Состояние пола и потолка нас полностью устраивало, поэтому в целях экономии мы решили их не трогать. К стенам вопросов было больше. Обои в жилой комнате были изрядно потрепаны, правда, стоит отметить, на замену нам была предоставлена связка трубок совсем новых обоев, не отличающихся от существующих ни классом, ни происхождением. Обои на кухне больше удивили своим рисунком: чашки, чашки, чашки... Похоже, отделочники очень переживали, что жильцы могут забыть назначение этой комнаты с мойкой и плитой, и решили оставить на стенах это коричневое напоминание.

Древние легенды гласят: не каждая семейная пара может пережить совместную поклейку обоев. Конечно же, наш «корабль любви», благословленный работником ЗАГСа на долгое плавание, за четыре года повидал немало штормов, но, видимо, решив не рисковать, после неловкого молчания мы в унисон произнесли: «Краска?»

Ну а дальше всё как в тумане... Безжалостно содрав с родных белорусских стен такие же родные белорусские обои и основательно закупившись «деструктивной» польской Śnieżka, мы принялись творить.





С целью визуального расширения пространства решили расстаться с межкомнатной дверью жилой комнаты. Здесь нас ждал первый сюрприз от строителей: если боковые грани проема были практически идеально ровными, то их верхнего сородича как будто покусал огромный «бетонозавр». Было принято решение обрезать верхнюю грань болгаркой. Отправив супругу домой (не место женщине рядом с тяжелым инструментом — мы же не клип Satisfaction снимаем), я мысленно попросил прощения у соседей за шум и принялся за дело...

Когда осела пыль, наша квартира больше напоминала производственный цех колумбийского наркокартеля. Я достал телефон и набрал любимый номер: «Аня, я здесь немного намусорил». «Возвращайся домой, я завтра все уберу», — услышал я в ответ и засобирался в путь.

На следующий день Аня выполнила свое обещание и с мастерством, которому позавидуют лучшие клининговые компании, привела квартиру в порядок. В это время я решил заняться самой большой головной болью — плиткой на кухне. Если назначение плиточного фартука было вполне понятным, то наличие плитки на смежной стене, причем выложенной на один ряд выше уровня фартука, ставило меня в тупик. А еще — этот бежевый цвет...

Похоже, строители пожарной части в Каменце добрались и до нашей кухни.

Менять плитку — хлопотное дельце (да еще и затратное), поэтому было принято очень смелое решение: убираем все лишнее и красим плитку суперэмалью Śnieżka белого цвета. Красим плитку? Возможно, после этой фразы в обморок упало несколько профессиональных маляров. Но знаете, это работает — краска держится отлично!





Так как прошедший по девизом «Ешь, бесись, грызи» бунтарский период нашего питомца уже завершился, мы, понадеявшись на его добропорядочность и свою аккуратность, решили использовать для стен обычную белую водно-дисперсионную краску и не очень заморачиваться по поводу подготовки стен: подмазали трещины и большие неровности, и всё. «Да что этот щенок себе позволяет?!» — воскликнут приходящие в чувство маляры. Но это тоже работает — получилась светлая матовая поверхность «со своим характером», которую за год не пришлось ни разу подкрашивать.

Стену у входа решили сделать акцентной: купили декоративный кирпич, заколеровали вышеупомянутую белую краску, добавили с помощью черной и красной краски из баллончиков «эффект старины» — и на стену.





Черной матовой краской мы окрасили радиаторы отопления и тянущиеся к ним по всей квартире трубы. Видимо, строители решили, что труб отопления будет недостаточно, и для полного счастья провели под потолком через всю квартиру еще и газовую трубу... «Аня, ну-ка неси сюда нашу краску!»

Этап 2. Санузел. Так как со временем дом дал усадку, безалаберно уложенная на «плюхи» плитка цвета «морской волны, разбивающейся об айсберги северных морей» очень старалась покинуть стены ванной комнаты. Сняв со стен все, что плохо держалось, я решил вернуть плитку только в «мокрые» зоны, а остальные участки стены просто зачистить и покрасить водостойкой краской. Оставшаяся плитка не переставала резать глаза, поэтому ее ждала такая же участь, как и плитку на кухне, — покраска суперэмалью. Так как помимо белого и черного серый цвет является «третьим китом», на котором держится скандинавский интерьер, то его мы и выбрали в качестве цветового оформления санузла.





Демонтировав старый умывальник, я приступил к изготовлению столешницы, на которой должен был расположиться новый. Для этого был приобретен обычный деревянный щит, который я обработал надежным яхтным лаком. Консоль под умывальник и экран для ванной были изготовлены из остатков бруса и плит ЦСП, которые бесхозно лежали на нашем участке. На пол уложили не совсем привычный материал — искусственную траву. Она не боится влаги, а также теплая и приятная на ощупь. Переехала она с нами из прошлой квартиры, точнее ее балкона, который я от скуки переделал для того, чтобы, как говорят ровесники моей молодой супруги, на нем можно было «почилить».

Оставалось лишь решить вопрос с освещением. Единственная лампочка, запрятанная в стеклянный горшок светильника, находилась за спиной. Если вам нужно подравнять прическу на затылке — идеальное решение! В остальных случаях — не очень удобно. Поэтому на коробе из гипсокартона, скрывающем соседский трап, пришлось установить дополнительный светильник, запитав его от уже имеющегося.





Плитка в туалете имела похожие расцветку и формат, только вот была уложена гораздо надежнее и на этот раз горизонтально. «Смело! Даже дерзко!» — подумал я и без зазрения совести закатал в краску все стены по схеме ванной комнаты. На пол был уложен свой «кусочек альпийского луга».

Этап 3. Мебель. Размеры и планировка нашей прихожей позволяли расположить в ней не просто шкаф-купе, а небольшую гардеробную. На покупку готовых шкафов мы, конечно же, не пошли. Был заказан распил ДСП, из которого в перерывах между отделкой я собрал четыре шкафа в гардеробную и один в нишу санузла. «Купи хотя бы двери, сволочь!» — кричали местные продавцы, но я не дрогнул и изготовил лицевую часть гардеробной из четырех панелей ДСП, расположенных в форме перевернутой буквы Ш. Входом в гардеробную служит центральная панель, посаженная на петли и приводимая в движение обычным мебельным толкателем.

В жилой комнате все было не так радужно: переехавшая с нами кровать не влезала ни в один угол.

Не желая отказываться от семейного ложа и решив, что теснота в постели не должна навредить молодой паре, мы приняли решение обрезать основание до ширины в 140 см. Я достал электролобзик и... в общем, через 40 минут мы уже обклеивали «израненные» торцы кровати мебельной кромкой для придания ей товарного вида.

Скрыв место сна за реечной перегородкой, изготовленной из бруса техсушки, я принялся размышлять, что делать с пятым углом комнаты. Решение всплыло в голове тихим голосом моей благоверной: «Нам нужен рабочий стол». Но где взять треугольный стол? Все верно — сделать самому.

Столешница была изготовлена из деревянного щита, обрезанного в размер угла. В качестве опорных ножек я использовал остатки обычного металлического профиля, окрашенного в черный цвет. Сейчас этот рабочий уголок не только постоянная обитель Ани, но и излюбленное место нашего четвероногого защитника. Здесь, не зная усталости, он несет свою непростую службу, контролируя через окно весь пешеходный трафик нашего района.













Кухню мы заказывали недалеко от нашего нового дома. Милая девушка после истории об арендном жилье и экономном ремонте спрятала подальше новомодные пластиковые и акриловые образцы фасадов и показала нам несколько вариантов из ЛДСП. Выбрав цвета и передав ей заранее начерченную схему нашей будущей кухни, мы оплатили заказ. Дрогнув впервые за все время, мы решили отдать сборку кухни «на аутсорсинг» профессионалу. Как выяснилось позже — совсем не зря. Сборщик оказался настолько любезным, что не только собрал кухню, врезал в столешницу мойку и варочную панель, но и подключил смеситель, старательно проверив потом всю систему на протечки.













Так как мы редко принимаем пищу на кухне, то решили отказаться от обеденного стола и заменить его небольшой барной стойкой. Ну а дальше вы уже поняли: деревянный щит, остатки профиля, черная краска... Готово!





Этап 4. Освещение. С помощью света нам необходимо было выделить немало функциональных зон в жилой комнате и на кухне, но штрабить потолок и стены совсем не хотелось. Обычно, услышав такую дилемму, любой уважающий себя дизайнер интерьеров начинает прощаться с несостоявшимся клиентом: в типовой панельке это сделать нереально! «А ну-ка подержите мое пиво», — подумал я и принялся за работу.









Освещение на кухне с помощью подвесных светильников IKEA разделили на две группы, просто проложив к ним открытую проводку по потолку. Что-то похожее нужно было мудрить и с основным светом в жилой комнате. Не желая повторяться, проводку не прокладывали, а сделали подвесной. В целях экономии был приобретен обычный светильник с тремя подвесами на металлической планке, который я просто слегка переделал. Планку выбрасывать не стали: в нее очень хорошо вписались три самых простых пластиковых патрона. Запитав эту конструкцию через кнопочный выключатель от розетки, удачно расположившейся неподалеку, получили освещение в гардеробной.

Вдохновившись проделанной работой, мы не стали покупать недешевый торшер для чтения, а просто, применив все наработанные идеи, использовали для этих целей подвесной светильник с регулируемой высотой.

Этап 5. Декор. Так как основные работы были закончены, мы приступили к самому приятному моменту ремонта. Заказав жалюзи на окна, я взялся за изготовление полок из остатков деревянных щитов, а Аня принялась расставлять по всей квартире горшочки с искусственными растениями, без которых, как поговаривают, белорусов не выпускают из магазинов IKEA. Повесив на окна прибывшие жалюзи, а на стены — самостоятельно изготовленные постеры, мы стали готовиться к переезду.

















Во время переезда оказалось, что закон сохранения массы действует не всегда: все наше имущество, годами аккуратно хранившееся в съемной однокомнатной квартире, в такую же квартиру не поместилось. Не очень расстраиваясь, мы провели полную ревизию своих вещей. Выбросив много ненужного, остальное мы аккуратно сложили на еще необорудованный балкон. «Не грусти, мой маленький застекленный друг, скоро руки дойдут и до тебя!»

Ну и наконец, самое интересное — цифры. Как завещала героиня фильма «Большая игра» (в оригинале Molly’s Game) Молли Блум, еще до начала всех работ была составлена табличка в Excel, в которую мы педантично записывали расходы. Для скептиков хочу напомнить, что это цены годичной давности, то есть еще до того момента, как на нашу национальную валюту упали «стабильность и процветание».

Группа и вид затрат Стоимость, BYN Бытовая техника Варочная панель 280 Духовой шкаф 375 Кухня Кухня 675 Сборка кухни 60 Смеситель на кухню 120 Мойка 105 Отделочные материалы Строительные смеси 30 Краска 180 Кисти, валики и прочее 45 Декоративный кирпич 95 Сантехника Смеситель для умывальника 65 Умывальник 130 Смеситель для ванной 40 Освещение Светильник (ванная) 90 Светильники (кухня) 210 Светильник (прихожая) 40 Светильник для чтения 120 Светильник (гостиная) 90 Светильник («спальня») 45 Кабели, провода и прочее 65 Мебель Зеркало в прихожую 90 Зеркало в ванную 70 Мебельные щиты 225 Брус для перегородки 95 Лак для дерева 30 Распил ДСП 970 Фурнитура для шкафов 55 Матрас 305 Диван 630 Кресло 455 Стул рабочий 95 Стулья барные 210 Декор Жалюзи 115 Рамки для постеров 60 Искусственные цветы 40 Вешалки, крючки 60 Крепеж и прочая мелочь 60 Итого 6425













Заключение. Конечно же, многие из вас скажут, что нашу переделку, сделанную на скорую руку, сложно назвать ремонтом. И знаете, вы будете абсолютно правы. Но наша история не совсем про это.

За все эти годы проживания в различном жилье, иногда значительно отличающемся друг от друга метражом и уровнем комфорта, мы пришли к одному важному выводу: везде мы были одинаково счастливы. Возможно, это и есть загадочный скандинавский «хюгге»? Кто знает...

Но в одном я точно уверен: куда бы нас в ближайшем будущем ни забросила судьба и где бы нам ни пришлось осесть, я буду с такой же радостью возвращаться в то место, которое мы вновь станем называть «своим домом». Это будет потом... А пока мы коротаем долгие зимние вечера в этой «практически своей» квартире. Совсем скоро Аня закончит обработку новой порции фотографий, я дочитаю последнюю главу очередной книги, и, обнявшись, мы укутаемся в плед и молча станем всем семейством вглядываться вдаль: Оскар — через окно в темноту засыпающего города, а мы с Аней — с надеждой, как и прежде, в свое светлое будущее.

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