Выбираем машину, которую не стыдно подарить женщине

Источник материала: Onliner

Мы так же, как и вы, не считаем, что автомобили делятся на мужские и женские. Если парень без комплексов, он одинаково будет чувствовать себя как в Dodge RAM, так и в Daewoo Matiz. Но при этом если рассматривать машину как некий аксессуар, а не просто транспортное средство, то есть ряд моделей, в которых представительницы прекрасного пола смотрятся наиболее гармонично (но это не делает данные модели женскими!). В общем, нет времени объяснять: сегодня мы выбираем на «Автобарахолке» машины, которые не стыдно подарить женщине! До 8 марта осталось всего несколько дней, и если у вас денег больше, чем идей для подарка, эта статья может вам пригодиться.

Fiat 500

На заре автомобильной истории электрокары начинали свое развитие вместе с ДВС-машинами. И какое-то время даже считалось, что бензиновые модели — для мужчин, а электрические — для женщин. Сегодня все изменилось, но если ваша половинка неровно дышит к электромобилям, можно подарить ей вот такую игрушку — Fiat 500e небесно-голубого цвета. В объявлении говорится, что хетчбэк прибыл из Америки без повреждений.

Электрокар сошел с конвейера в 2017 году, и на данный момент его пробег составляет 74,4 тыс. км. У автомобиля не самая бедная комплектация, дополняемая кожаным салоном, круиз-контролем и литыми дисками. Стоит стильный городской хетчбэк $11,3 тыс. по курсу. Реальный запас хода такой машины составляет примерно 100—150 км в зависимости от условий эксплуатации. Модель переднеприводная с одним мотором.

BMW X2

Х2 — не самый популярный кроссовер BMW на нашем рынке. Скорее наоборот — он один из самых редких «иксов». Мало кто с ходу вспомнит заводской индекс данной модели (F39). Из-за относительной редкости этот автомобиль является своего рода эксклюзивом на наших дорогах. Машина построена на той же платформе, что и X1 — это UKL-тележка от MINI. Да, основной привод здесь — на переднюю ось, а мотор расположен поперечно. Но для большинства клиентов, а уж тем более девушек, это не так и важно.

Кроссовер продается в Минске за €25,4 тыс. в эквиваленте. Недешево, но это, считай, новый автомобиль. Год выпуска — 2018-й, а пробег составляет всего 10 тыс. км. Модель белого цвета в исполнении xDrive20d. Под капотом — 2-литровый турбодизель мощностью 190 л. с. Коробка передач — автоматическая. Привод — подключаемый полный. В объявлении приведены многочисленные опции, установленные на этот премиум-SUV.

Mercedes A-Class

За $15,3 тыс. по курсу можно купить красненький Mercedes A-Class. Переднеприводный премиум-хетчбэк сошел с конвейера в 2013 году. В объявлении указано, что пробег машины составляет 85 тыс. км. A-Class этого поколения уже превратился в полноценный хетчбэк в стиле Audi A3 и BMW 1-Series. В отличие от предшественника посадка здесь более низкая из-за классического расположения силового агрегата.

Это версия A200, а не А180 — соответственно, 2-литровый турбомотор под капотом развивает 156 л. с. Коробка передач — автоматическая с рычажком на рулевой колонке. Продавец уверяет, что в апреле 2020 года была произведена замена передних амортизаторов и стоек стабилизатора. Салон чистый, не прокуренный. Среди опций имеется камера заднего вида, кожаный салон, литые диски.

MINI Cooper S

Ну и какая подборка женских подарков без MINI? За $18 тыс. по курсу в Минске ищет хозяина яркий оранжевый «хулиган». Это не базовый хетчбэк, а MINI Cooper S c 2-литровым 192-сильным двигателем. Поверьте, от такого подарка не откажется и мужчина — данный автомобиль способен подарить очень много радости от процесса управления. На «эску» установлена автоматическая коробка передач. Привод — передний.

В объявлении говорится, что MINI прибыл в Беларусь из США. Машина в очень богатой комплектации, с кожаным салоном, круиз-контролем, литыми дисками, тонировкой, датчиками дождя и света, 2-зонным климат-контролем, камерой заднего вида, мультимедийной системой и мн. др. Это последнее поколение хетчбэка MINI, выпускающееся с 2014 года. В 2018-м прошел рестайлинг (появились фонари с британским флагом).

Audi A1

А это самый недорогой вариант в сегодняшней подборке. Но трудно представить девушку, которая не обрадуется такому милому хетчбэку. Первое поколение Audi A1 официально продавалось в Минске, однако сейчас модель покинула наш регион. Когда-то давно автомобиль выпускался даже в 3-дверном исполнении. И в данном объявлении именно такая версия. Машина 2012 года выпуска с пробегом 188 тыс. км.

Хетчбэк красного цвета с белыми стойками. На наш взгляд, это одно из самых удачных цветовых сочетаний в линейке А1. Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбомотором и АКП. Причем коробку в 2018 году полностью заменили. Продавец уверяет, что машина продается, т. к. семье нужен транспорт побольше. В комплекте идет в том числе летняя резина. Торг никто не отменяет.

Toyota C-HR

У официальных дилеров в Таможенном союзе Toyota C-HR стоит очень дорого — под $30 тыс. в более-менее достойной комплектации. Не каждый белорус готов отдать столько за В-SUV. Зато 4-летний C-HR продается по относительно доступному прайсу — $16,8 тыс. в эквиваленте. Машина с 1,2-литровым двигателем, «механикой» и передним приводом. Продавец уверяет, что состояние у паркетника — как у нового автомобиля.

Пробег составляет 68 тыс. км, что для такого возраста норма. Среди опций отмечены парктроники, автоматический дальний свет, датчики дождя и света, полный электропакет, навигация, камера заднего вида и др. Машина находится в 20 км от Минска. Возможен обмен.