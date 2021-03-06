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Это провал! Самая дорогая в мире игра стоимостью $400 миллионов и карты Apple (видео)
Источник материала: Onliner
Этот выпуск нашей рубрики о провальных проектах IT-гигантов и не только мы решили посвятить самой дорогой в мире игре и проекту Apple, который должен был потеснить ключевой сервис Google. На игру потратили баснословные $400 млн, но она так и не вышла. А Apple Maps вы до сих пор вряд ли пользуетесь, если только не живете в США.
Star Citizen — $400 млн и 10 лет разработки
В игровой индустрии есть пара десятков знаковых, ключевых фигур, которые навсегда застолбили себе место на геймерском олимпе. Это люди, которые изменили индустрию или сделали что-то настолько выдающееся, что их работы до сих пор помнят, а самим «иконам» верят даже по прошествии многих лет после всех заслуг. К таким гениям, безусловно, относится и Крис Робертс.
В 1990 году он создал то, что впоследствии назовут «эталоном космического симулятора». Игра Wing Commander предлагала не только крутейший по тем временам геймплей с полетами на космических кораблях, но и тщательно проработанную историю, а также мир с космическими империями, звездными альянсами, таинственными организациями и древними пророчествами. В общем, на волне интереса к «Звездным войнам» все это зашло так далеко, что Wing Commander превратилась в целую серию из нескольких игр, почти все из которых были крайне удачными.
На базе выстроенной Крисом Робертсом вселенной стали писать книги, снимать мультсериалы и фильмы. Wing Commander регулярно попадала во всевозможные рейтинги «лучших из лучших легенд» и стала одним из символов 1990-х.
Вероятно, внезапная слава чересчур подогрела амбиции Криса Робертса. Во второй половине 1990-х он взялся за воплощение своего нового чрезвычайно амбициозного проекта под названием Freelancer. Предполагалось, что это будет космосим, который переплюнет Wing Commander и порадует игроков новой революцией в жанре. Робертс хотел создать огромный открытый мир из нескольких звездных систем, между которыми геймеры могли бы свободно перемещаться в поисках множества развлечений — от торговли до охоты на пиратов. Одновременно предусматривались продуманный сюжет и мультиплеер.
Проект вместе с разрабатывавшей его студией Криса Робертса Digital Anvil в итоге выкупила Microsoft. Игра, несмотря на скепсис многих экспертов, пусть с опозданием, но все-таки вышла — в 2003 году. Она даже получила неплохие отзывы, хоть и до обещанных автором масштабов явно не дотягивала.
Робертс, видимо, остался недоволен диктатом Microsoft и с начала 2000-х, по сути, ушел из игровой индустрии, предпочтя заняться продюсированием фильмов. Однако давние мечты, очевидно, не отпускали гения. В 2010 году он задумал создать духовного наследника Freelancer и сделать то, что не получилось у него в тандеме с Microsoft. Крис основал студию Cloud Imperium Games и в 2011 году объявил о своем новом мегапроекте — Star Citizen.
Концептуально это была та самая Freelancer в ее первоначальной задумке, но еще масштабнее. Да и жанровые рамки размылись: здесь вам уже и космосим, и MMO, и шутер, и RPG, и стратегия, и «выживач», и бог знает что еще. Крис Робертс, мечтательно закатывая глаза, рассказывал о сотне звездных систем с тысячами планет, городов и космопортов.
Игрок просыпается в квартире в футуристичном городе, выходит на улицу, садится в «гиперлуп», «флипает» до космодрома, там находит ангар со своим космическим кораблем, усаживается в него и отправляется исследовать бескрайнюю вселенную. Можно приземлиться на любую планету или спутник, попутно отстреливаясь от злобных пришельцев, там заняться добычей ресурсов с их последующей продажей, выполнять квесты, пострелять в пиратов, заняться доставкой грузов, купить новый корабль, оснастить его крутыми пушками и плазменным двигателем. А еще — крутейшая история с сюжетом галактического масштаба (она даже получила отдельное название — Squadron 42).
За пару лет Крис Робертс сделал красивую демку и ярко описал свой масштабный проект на одной из игровых выставок. Учитывая личность разработчика и размеры обещаний, неудивительно, что Star Citizen привлекла внимание общественности. Поклонники Wing Commander утерли слезы ностальгии и зашуршали купюрами.
В 2012 году проект вышел на Kickstarter и при запланированных $500 тыс. собрал больше $2 млн. Еще более $4 млн игре задонатили на сайте студии. Денег было куда больше, чем планировалось изначально. Cloud Imperium Games расширила команду, и Робертс с радостью принялся ваять шедевр.
Спустя год разработчики показали первые результаты своей напряженной работы и выпустили игровой модуль «Ангар». Можно было рассмотреть свой космический корабль со всех сторон, в том числе изнутри. Красота! Так и повелось — примерно раз в год разработчики выпускают более-менее значимое обновление, а также несколько раз в год подогревают интересы преданной публики новыми порциями обещаний и местами симпатичными видеороликами.
В это сложно поверить, но за почти 10 лет разработки Крису Робертсу удалось собрать под свою задумку около $400 млн! Разработка еще ни одной игры не стоила так дорого. CoD, RDR 2, GTA V — все это самые топовые игры, но затраты на их разработку и близко не дотягивают до несуществующего Star Citizen!
Деньги собирают через краудфандинг, а также с помощью продажи стартового пакета альфа-версии Star Citizen за $45 и реализации внутриигровых покупок (да-да, в игре, которой, по сути, нет). Кроме того, привлекаются крупные частные пожертвования. Есть благородные миллиардеры, которые вложили в игру десятки миллионов долларов.
Запуская сбор средств на Kickstarter, Робертс обещал выпустить финальную версию Star Citizen в 2014 году. На дворе 2021-й, но игра и близко не готова выйти из альфа-версии. На данный момент завершена работа лишь над одной звездной системой, тремя планетами, несколькими лунами и простейшими заданиями вроде «принеси-убей-продай». Некоторые игровые журналисты и эксперты считают, что за почти десяток лет разработки Star Citizen готова в лучшем случае на 3%.
Сегодня Крис Робертс уже не называет дату релиза проекта, но уверяет, что речь точно не идет о десятилетиях. Заодно разработчики ужесточили правила возврата пожертвований. Раньше их можно было получить обратно в случае невыполнения обещаний авторов Star Citizen, а теперь забрать деньги удастся только в том случае, если студия объявит о полной остановке всех разработок.
Конечно, за все эти годы статус Криса Робертса кардинально изменился. Все больше людей считают его мошенником, который заработал миллионы, а взамен предоставил едва работающую технодемку. С другой стороны, у этого парня до сих пор хватает почитателей, которые ему доверяют и продолжают нести деньги. Они уверены, что Крис — чуть ли не мессия, который в состоянии навсегда изменить игровую индустрию своими передовыми идеями. Мол, надо верить и ждать, хоть бы и до скончания веков.
Что ж, Star Citizen — это и правда выдающийся проект. Вот только, похоже, он так никогда и не будет готов, оставшись в статусе игры, на которую потратили дикое количество долларов, но которая, скорее всего, так и останется на стадии альфа-версии. Воистину грандиозный провал, который при этом обеспечил своего создателя всеми возможными материальными благами на сотни лет вперед.
2020 г, экшен, шутер, приключения, одиночная игра, с 18 лет
2020 г, экшен, приключения, одиночная игра, с 18 лет
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
Картографический сервис Apple
Забавно, что история Apple Maps началась примерно в то же время, что и Star Citizen. Но все же «яблочный» продукт на сегодня куда более жизнеспособен, пусть до сих пор язык и не повернется назвать этот сервис удачным.
Слухи о картах Apple начали ходить еще в 2009 году, когда компания начала скупать соответствующие сервисы. О том, что на смену привычной картографии Google придет собственная «яблочная» разработка, корпорация объявила на конференции WWDC летом 2012 года. Новинка должны была стать во всем лучше заклятого конкурента: здесь вам и пошаговая навигация, и тесная интеграция с Siri, и красивейший 3D-режим. Уже в сентябре все желающие вместе с обновлением до iOS 6 могли опробовать эти чудеса. Но что-то пошло не так.
Сразу после релиза волна нареканий окатила Apple с ног до головы. Большинство пользователей, которым раньше карты и вовсе были не нужны, прознав о провале корпорации, нажали-таки на странный ярлык и увидели, что их милое ранчо в Алабаме переместилось в Австралию, а вместо дорог мир опутали какие-то ленточные черви.
Тут же подтянулись эксперты, которые назвали карты от Apple опасными: они-де могут ввести путников в заблуждение, и те умрут от жажды в какой-нибудь пустыне. В СМИ хватало историй, как группа людей, доверившись новой системе, заблудилась на бескрайних просторах природы, а на их спасение пришлось выделять целые отряды.
Эксперты даже провели эксперимент, в рамках которого два человека проверили работу картографических сервисов Google и Apple, оценив их эффективность. Эксперимент разделили на несколько раундов, в каждом из которых необходимо было преодолеть определенное расстояние от точки А до точки Б с наименьшими временными затратами.
Оказалось, если следовать рекомендациям сервиса, можно оказаться в неприятной ситуации. Так, система иногда прокладывала маршруты прямо по воде, заводила путешественника в тупик, выводила на скоростное шоссе и нередко избегала кратчайших путей, выбирая более извилистые. Apple Maps мог перепутать названия улиц, отмечалось также отсутствие (по сравнению с Google Maps) всевозможной дополнительной информации, плохо работали подсказки, потому адрес часто надо было вводить вручную. И все это на ключевом для Apple американском рынке!
Руководство корпорации не стало придерживаться выжидательной тактики и почти сразу признало свою вину. «Это только наша вина, ничья больше», — заявил сначала на условиях анонимности некто в Apple. Затем с официальными извинениями выступил Тим Кук. Он даже посоветовал пользователям перейти на конкурентные сервисы и пообещал когда-нибудь сделать из Apple Maps картографический сервис мирового класса.
Поговаривали, что сотрудников подразделения, отвечающих за карты Apple, буквально заперли на работе, поручив им немедленно улучшить сервис. Одновременно из компании «попросили» менеджера, непосредственно отвечавшего за разработку сервиса, а также вице-президента Скотта Форсталла.
Вскоре в рекламных материалах на сайте корпорации карты Apple перестали называть самыми лучшими. Одновременно на провал гиганта набросились многочисленные конкуренты. Samsung, например, разместила в Мельбурне и Сиднее по одному автомобилю и сопроводила их плакатами с большой надписью «Ой» (Oops) и текстом: «Надо было воспользоваться Galaxy S III. Используй навигацию, которой можно доверять». Каждое транспортное средство при этом выглядело чужеродным в городском пейзаже. Nissan Patrol 4WD, например, покрыт грязью, а пассажиры VW Combi явно собирались заняться серфингом.
Многочисленные СМИ по итогам 2012 года в один голос называли Apple Maps главным провалом года, а то и десятилетия. Казалось, лучше все отменить, забыть о миллиардных инвестициях и засунуть голову в песок, лишь бы избавиться от потока троллинга. Но надо отдать должное Apple: они все же решили довести дело до конца и сделать из своих карт достойного конкурента Google. Год за годом корпорация дорабатывала сервис, упорно исправляла ошибки и прикручивала новые фичи.
Если не принимать во внимание громкую и позорную историю рождения Apple Maps, то сегодня «яблочные» карты на самом деле смотрятся неплохо. Правда, далеко не во всех странах и городах — увы, до универсальности Google его сопернику все еще далековато. Однако если вы проживаете в США или цивилизованных странах Европы и пользуетесь iPhone, то Apple Maps вполне пригодны для использования, хоть о революции речи и не идет.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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Этот выпуск нашей рубрики о провальных проектах IT-гигантов и не только мы решили посвятить самой дорогой в мире игре и проекту Apple, который должен был потеснить...
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