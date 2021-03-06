Это провал! Самая дорогая в мире игра стоимостью $400 миллионов и карты Apple (видео)

Источник материала: Onliner Этот выпуск нашей рубрики о провальных проектах IT-гигантов и не только мы решили посвятить самой дорогой в мире игре и проекту Apple, который должен был потеснить ключевой сервис Google. На игру потратили баснословные $400 млн, но она так и не вышла. А Apple Maps вы до сих пор вряд ли пользуетесь, если только не живете в США.

Star Citizen — $400 млн и 10 лет разработки

В игровой индустрии есть пара десятков знаковых, ключевых фигур, которые навсегда застолбили себе место на геймерском олимпе. Это люди, которые изменили индустрию или сделали что-то настолько выдающееся, что их работы до сих пор помнят, а самим «иконам» верят даже по прошествии многих лет после всех заслуг. К таким гениям, безусловно, относится и Крис Робертс.



USgamer Крис Робертс. Фото:

В 1990 году он создал то, что впоследствии назовут «эталоном космического симулятора». Игра Wing Commander предлагала не только крутейший по тем временам геймплей с полетами на космических кораблях, но и тщательно проработанную историю, а также мир с космическими империями, звездными альянсами, таинственными организациями и древними пророчествами. В общем, на волне интереса к «Звездным войнам» все это зашло так далеко, что Wing Commander превратилась в целую серию из нескольких игр, почти все из которых были крайне удачными.

На базе выстроенной Крисом Робертсом вселенной стали писать книги, снимать мультсериалы и фильмы. Wing Commander регулярно попадала во всевозможные рейтинги «лучших из лучших легенд» и стала одним из символов 1990-х.





Вероятно, внезапная слава чересчур подогрела амбиции Криса Робертса. Во второй половине 1990-х он взялся за воплощение своего нового чрезвычайно амбициозного проекта под названием Freelancer. Предполагалось, что это будет космосим, который переплюнет Wing Commander и порадует игроков новой революцией в жанре. Робертс хотел создать огромный открытый мир из нескольких звездных систем, между которыми геймеры могли бы свободно перемещаться в поисках множества развлечений — от торговли до охоты на пиратов. Одновременно предусматривались продуманный сюжет и мультиплеер.

Проект вместе с разрабатывавшей его студией Криса Робертса Digital Anvil в итоге выкупила Microsoft. Игра, несмотря на скепсис многих экспертов, пусть с опозданием, но все-таки вышла — в 2003 году. Она даже получила неплохие отзывы, хоть и до обещанных автором масштабов явно не дотягивала.

Робертс, видимо, остался недоволен диктатом Microsoft и с начала 2000-х, по сути, ушел из игровой индустрии, предпочтя заняться продюсированием фильмов. Однако давние мечты, очевидно, не отпускали гения. В 2010 году он задумал создать духовного наследника Freelancer и сделать то, что не получилось у него в тандеме с Microsoft. Крис основал студию Cloud Imperium Games и в 2011 году объявил о своем новом мегапроекте — Star Citizen.

Концептуально это была та самая Freelancer в ее первоначальной задумке, но еще масштабнее. Да и жанровые рамки размылись: здесь вам уже и космосим, и MMO, и шутер, и RPG, и стратегия, и «выживач», и бог знает что еще. Крис Робертс, мечтательно закатывая глаза, рассказывал о сотне звездных систем с тысячами планет, городов и космопортов.

Игрок просыпается в квартире в футуристичном городе, выходит на улицу, садится в «гиперлуп», «флипает» до космодрома, там находит ангар со своим космическим кораблем, усаживается в него и отправляется исследовать бескрайнюю вселенную. Можно приземлиться на любую планету или спутник, попутно отстреливаясь от злобных пришельцев, там заняться добычей ресурсов с их последующей продажей, выполнять квесты, пострелять в пиратов, заняться доставкой грузов, купить новый корабль, оснастить его крутыми пушками и плазменным двигателем. А еще — крутейшая история с сюжетом галактического масштаба (она даже получила отдельное название — Squadron 42).

За пару лет Крис Робертс сделал красивую демку и ярко описал свой масштабный проект на одной из игровых выставок. Учитывая личность разработчика и размеры обещаний, неудивительно, что Star Citizen привлекла внимание общественности. Поклонники Wing Commander утерли слезы ностальгии и зашуршали купюрами.





В 2012 году проект вышел на Kickstarter и при запланированных $500 тыс. собрал больше $2 млн. Еще более $4 млн игре задонатили на сайте студии. Денег было куда больше, чем планировалось изначально. Cloud Imperium Games расширила команду, и Робертс с радостью принялся ваять шедевр.

Спустя год разработчики показали первые результаты своей напряженной работы и выпустили игровой модуль «Ангар». Можно было рассмотреть свой космический корабль со всех сторон, в том числе изнутри. Красота! Так и повелось — примерно раз в год разработчики выпускают более-менее значимое обновление, а также несколько раз в год подогревают интересы преданной публики новыми порциями обещаний и местами симпатичными видеороликами.

В это сложно поверить, но за почти 10 лет разработки Крису Робертсу удалось собрать под свою задумку около $400 млн! Разработка еще ни одной игры не стоила так дорого. CoD, RDR 2, GTA V — все это самые топовые игры, но затраты на их разработку и близко не дотягивают до несуществующего Star Citizen!

Деньги собирают через краудфандинг, а также с помощью продажи стартового пакета альфа-версии Star Citizen за $45 и реализации внутриигровых покупок (да-да, в игре, которой, по сути, нет). Кроме того, привлекаются крупные частные пожертвования. Есть благородные миллиардеры, которые вложили в игру десятки миллионов долларов.

Запуская сбор средств на Kickstarter, Робертс обещал выпустить финальную версию Star Citizen в 2014 году. На дворе 2021-й, но игра и близко не готова выйти из альфа-версии. На данный момент завершена работа лишь над одной звездной системой, тремя планетами, несколькими лунами и простейшими заданиями вроде «принеси-убей-продай». Некоторые игровые журналисты и эксперты считают, что за почти десяток лет разработки Star Citizen готова в лучшем случае на 3%.





Сегодня Крис Робертс уже не называет дату релиза проекта, но уверяет, что речь точно не идет о десятилетиях. Заодно разработчики ужесточили правила возврата пожертвований. Раньше их можно было получить обратно в случае невыполнения обещаний авторов Star Citizen, а теперь забрать деньги удастся только в том случае, если студия объявит о полной остановке всех разработок.

Конечно, за все эти годы статус Криса Робертса кардинально изменился. Все больше людей считают его мошенником, который заработал миллионы, а взамен предоставил едва работающую технодемку. С другой стороны, у этого парня до сих пор хватает почитателей, которые ему доверяют и продолжают нести деньги. Они уверены, что Крис — чуть ли не мессия, который в состоянии навсегда изменить игровую индустрию своими передовыми идеями. Мол, надо верить и ждать, хоть бы и до скончания веков.

Что ж, Star Citizen — это и правда выдающийся проект. Вот только, похоже, он так никогда и не будет готов, оставшись в статусе игры, на которую потратили дикое количество долларов, но которая, скорее всего, так и останется на стадии альфа-версии. Воистину грандиозный провал, который при этом обеспечил своего создателя всеми возможными материальными благами на сотни лет вперед.

Картографический сервис Apple

Забавно, что история Apple Maps началась примерно в то же время, что и Star Citizen. Но все же «яблочный» продукт на сегодня куда более жизнеспособен, пусть до сих пор язык и не повернется назвать этот сервис удачным.

Слухи о картах Apple начали ходить еще в 2009 году, когда компания начала скупать соответствующие сервисы. О том, что на смену привычной картографии Google придет собственная «яблочная» разработка, корпорация объявила на конференции WWDC летом 2012 года. Новинка должны была стать во всем лучше заклятого конкурента: здесь вам и пошаговая навигация, и тесная интеграция с Siri, и красивейший 3D-режим. Уже в сентябре все желающие вместе с обновлением до iOS 6 могли опробовать эти чудеса. Но что-то пошло не так.



Time Скотт Форсталл представляет Apple Maps. Вскоре после этого его уволят из Apple. Фото:

Сразу после релиза волна нареканий окатила Apple с ног до головы. Большинство пользователей, которым раньше карты и вовсе были не нужны, прознав о провале корпорации, нажали-таки на странный ярлык и увидели, что их милое ранчо в Алабаме переместилось в Австралию, а вместо дорог мир опутали какие-то ленточные черви.

Тут же подтянулись эксперты, которые назвали карты от Apple опасными: они-де могут ввести путников в заблуждение, и те умрут от жажды в какой-нибудь пустыне. В СМИ хватало историй, как группа людей, доверившись новой системе, заблудилась на бескрайних просторах природы, а на их спасение пришлось выделять целые отряды.

Эксперты даже провели эксперимент, в рамках которого два человека проверили работу картографических сервисов Google и Apple, оценив их эффективность. Эксперимент разделили на несколько раундов, в каждом из которых необходимо было преодолеть определенное расстояние от точки А до точки Б с наименьшими временными затратами.









Оказалось, если следовать рекомендациям сервиса, можно оказаться в неприятной ситуации. Так, система иногда прокладывала маршруты прямо по воде, заводила путешественника в тупик, выводила на скоростное шоссе и нередко избегала кратчайших путей, выбирая более извилистые. Apple Maps мог перепутать названия улиц, отмечалось также отсутствие (по сравнению с Google Maps) всевозможной дополнительной информации, плохо работали подсказки, потому адрес часто надо было вводить вручную. И все это на ключевом для Apple американском рынке!

Руководство корпорации не стало придерживаться выжидательной тактики и почти сразу признало свою вину. «Это только наша вина, ничья больше», — заявил сначала на условиях анонимности некто в Apple. Затем с официальными извинениями выступил Тим Кук. Он даже посоветовал пользователям перейти на конкурентные сервисы и пообещал когда-нибудь сделать из Apple Maps картографический сервис мирового класса.



Business Insider Тим Кук. Фото:

Поговаривали, что сотрудников подразделения, отвечающих за карты Apple, буквально заперли на работе, поручив им немедленно улучшить сервис. Одновременно из компании «попросили» менеджера, непосредственно отвечавшего за разработку сервиса, а также вице-президента Скотта Форсталла.

Вскоре в рекламных материалах на сайте корпорации карты Apple перестали называть самыми лучшими. Одновременно на провал гиганта набросились многочисленные конкуренты. Samsung, например, разместила в Мельбурне и Сиднее по одному автомобилю и сопроводила их плакатами с большой надписью «Ой» (Oops) и текстом: «Надо было воспользоваться Galaxy S III. Используй навигацию, которой можно доверять». Каждое транспортное средство при этом выглядело чужеродным в городском пейзаже. Nissan Patrol 4WD, например, покрыт грязью, а пассажиры VW Combi явно собирались заняться серфингом.







Многочисленные СМИ по итогам 2012 года в один голос называли Apple Maps главным провалом года, а то и десятилетия. Казалось, лучше все отменить, забыть о миллиардных инвестициях и засунуть голову в песок, лишь бы избавиться от потока троллинга. Но надо отдать должное Apple: они все же решили довести дело до конца и сделать из своих карт достойного конкурента Google. Год за годом корпорация дорабатывала сервис, упорно исправляла ошибки и прикручивала новые фичи.

Если не принимать во внимание громкую и позорную историю рождения Apple Maps, то сегодня «яблочные» карты на самом деле смотрятся неплохо. Правда, далеко не во всех странах и городах — увы, до универсальности Google его сопернику все еще далековато. Однако если вы проживаете в США или цивилизованных странах Европы и пользуетесь iPhone, то Apple Maps вполне пригодны для использования, хоть о революции речи и не идет.

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