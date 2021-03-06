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Список задержанных 5 марта на учредительной конференции Лиги студенческих объединений

06.03.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске на учредительной конференции Лиги студенческих объединений задержали больше 20 человек, говорится в сообщении на сайте незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" в пятницу.

По информации на 23.00 в списке "Весны" 24 задержанных.

 Среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета Андрей Егоров и Виталий Рымашевский.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на учредительной конференции Лиги студенческих объединений задержали больше 20 человек, говорится в сообщении на сайте незарегистрированного в Беларуси...
 
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