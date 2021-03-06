10 звездных красоток, которые намного старше своих партнеров. И счастливы

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что на дворе стоит 2021 год, разница в возрасте в паре, когда старше женщина, — для многих до сих пор не самая простая ситуация. Что ж, если вы все еще комплексуете из-за того, что ваш муж или бойфренд на пару лет старше, эта подборка — для вас. Вспоминаем знаменитых женщин, которые существенно старше своего избранника и не придают этому значения.

Хайди Клум и Том Каулиц

10 лет разницы

Лиза Боне и Джейсон Момоа

12 лет разницы

Тильда Суинтон и Сандро Копп

18 лет разницы