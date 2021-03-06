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10 звездных красоток, которые намного старше своих партнеров. И счастливы
Источник материала: Tut.by
Несмотря на то, что на дворе стоит 2021 год, разница в возрасте в паре, когда старше женщина, — для многих до сих пор не самая простая ситуация. Что ж, если вы все еще комплексуете из-за того, что ваш муж или бойфренд на пару лет старше, эта подборка — для вас. Вспоминаем знаменитых женщин, которые существенно старше своего избранника и не придают этому значения.
Хайди Клум и Том Каулиц
10 лет разницы
Лиза Боне и Джейсон Момоа
12 лет разницы
Тильда Суинтон и Сандро Копп
18 лет разницы
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