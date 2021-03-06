ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

10 звездных красоток, которые намного старше своих партнеров. И счастливы

06.03.2021 08:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что на дворе стоит 2021 год, разница в возрасте в паре, когда старше женщина, — для многих до сих пор не самая простая ситуация. Что ж, если вы все еще комплексуете из-за того, что ваш муж или бойфренд на пару лет старше, эта подборка — для вас. Вспоминаем знаменитых женщин, которые существенно старше своего избранника и не придают этому значения.

Хайди Клум и Том Каулиц

10 лет разницы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Лиза Боне и Джейсон Момоа

12 лет разницы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by OhMomoa (@ohmomoa1979)

Тильда Суинтон и Сандро Копп

18 лет разницы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Все новости мира!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
После августа 2020-го. Как нормальная семья из Логойска за полгода попала в СОП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by