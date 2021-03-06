Новое исследование: «Дети, о которых в течение первого месяца заботились отцы, превосходят ровесников в мышлении»

Источник материала: Tut.by

Даже в тех странах, где мужчины могут уйти в декретный отпуск, не все используют эту возможность: причины связаны с экономикой, особенностями рынка труда и гендерными стереотипами. Тем не менее тренд на вовлеченное отцовство все сильнее. Forbes Woman изучили , как обстоят дела в разных странах и как политика в этой области влияет на семьи и экономику. Мы публикуем наиболее интересные отрывки из этого материала.





Что происходит в мире?

На сегодняшний день 92 страны до сих пор не имеют закрепленного в законодательстве отпуска за уходом за ребенком для отцов. По данным World Policy Analysis Center, 185 стран гарантируют оплачиваемый отпуск для матерей, в 106 из них — не менее 14 недель. Наибольший отпуск матерям предоставляет Эстония (85 недель), наименьший — Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Ирландия: в этих странах оплачиваемый отпуск для матерей не составляет и 10 недель, а для отцов и вовсе отсутствует. В таких странах, как Норвегия, Исландия, Германия и Финляндия, власти, стимулируя отцов уходить в отпуск, ввели для них различные льготы и увеличили выплаты. Так, в Германии мужчины могут оставаться дома до 14 месяцев с выплатами в 67% от зарплаты, Норвегия предлагает обоим родителям почти год на двоих (46 недель и 100% от заработной платы или 56 недель и 80%).

Оплачиваемый отпуск для «молодого отца» в той или иной форме предусмотрен во многих странах. Он может длиться от 5−7 дней, как в Мексике, Сербии, Бразилии и Республике Конго, до полутора лет в скандинавских странах. В среднем же отцам дается восемь недель, а стандарт Евросоюза составляет 90 дней.

Чаще всех своим правом пользуются шведские мужчины (возможно, они успели привыкнуть, ведь в шведском законодательстве понятие отпуска для отцов появилось еще в 1974 году). В европейских странах мужской декрет более распространен, чем в странах бывшего СССР. Отдельные страны поощряют отцов брать отпуска по уходу за ребенком, устанавливая обязательное количество дней или увеличивая продолжительность отпуска в случае, если его берут последовательно оба родителя.

В Беларуси менее 1% от общего числа родителей пользуется правом отца на декретный отпуск. По информации Организации экономического сотрудничества и развития, в Австрии, Чехии, Польше и Франции отцы составляют около 4% от числа родителей, которые идут в отпуск по уходу за ребенком. В число 92 стран, где в законе не прописана возможность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для отцов, входят, например, Индия и Нигерия, где отмечается высокая численность младенцев. А в Мексике, где возможность короткого отпуска есть, более 60% работающих мужчин не трудоустроены официально, поэтому речи денежном о возмещении не идет.

Также отцов останавливают незнание о самой возможности взять такой отпуск, гендерные предрассудки («меня засмеют»), определенный гендерный контракт в обществе («мужчина — кормилец») и страхи, связанные с ослаблением профессиональных позиций. Действительно, зачастую, уходя в длительный отпуск, женщины теряют квалификацию. Такие же риски есть у мужчин.

Исследование, проведенное компанией Deloitte, показывает, что треть американских отцов не готовы брать отпуск по уходу за ребенком, так как отсутствие на работе может стать риском для карьеры. С другой стороны, им этого пока и не предлагают. США — единственная из стран с развитой экономикой, которая до сих пор не имеет по этому вопросу общей законодательной базы на государственном уровне (несмотря на то, что большая часть граждан поддерживают введение практики оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком для отцов). Вопрос решается на уровне штатов и даже корпораций.





Согласно отчету «Состояние отцовства в Северных странах» (State of Nordic Fathers), в парах, где есть равное распределение обязанностей, оба партнера чаще говорят, что их отношения меняются в лучшую сторону. Также отцы, которые находились в отпуске по уходу за ребенком дольше, меньше поддерживают традиционные гендерные нормы. Исследование, проведенное в Швейцарии, показывает, что отпуск для отцов не сильно влияет на разрыв в оплате между женщинами и мужчинами, так как он формируется еще до беременности женщины.

Выигрывают ли дети?

Американские исследования показывают, что дети, о которых в течение первого месяца активно заботились отцы, развиваются быстрее и в год существенно превосходят ровесников в мышлении. Ученые предполагают, что дети заботливых пап спокойнее и меньше плачут, не так нервничают в присутствии чужих людей. Другие работы (Coltrane, 1996, Parke, 1996) показывают, что дети с активно вовлеченными отцами демонстрируют усиленную интеллектуальную и социально-эмоциональную адаптацию, а также развивают более сбалансированные структуры эго и гендерные ожидания.

Когда мужчины заботятся о маленьких детях на регулярной основе, они относятся к сыновьям и дочерям одинаково, в то время как невовлеченные отцы склонны уделять больше внимания сыновьям и относиться к мальчикам и девочкам в соответствии с гендерными стереотипами времени. Кроме того, по данным на 2020 год, использование отцом отпуска по уходу за ребенком ведет к более хорошим показателям здоровья последнего.





Однако по информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), почти две трети детей в возрасте до 1 года во всем мире (около 90 млн) живут в странах, законодательство которых не предусматривает для их отцов права ни на один день оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Как обстоят дела в других странах

Южная Корея

На днях министр труда Кореи заявил, что в стране стало гораздо больше мужчин, которые воспользовалась отпуском по уходу за ребенком — в 2020 году таковых было на 23%, чем годом ранее. Успех объясняется не только политикой государства, но и желанием обоих родителей принимать максимальное участие в жизни новорожденного. Также влияние оказало то, что во время карантина детские учреждения были закрыты.

Впервые в Южной Корее возможность взять годовой отпуск по уходу за ребенком была предоставлена отцам в 2007 году, но тогда мало кто ее реализовал. Сегодня же Корея — номер один в мире по продолжительности предоставляемого времени отцам (53 недели).

Япония

В Японии мужчинам дается 52 недели оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. В 2017 году его взяли 7% отцов. Токио стремился увеличить долю мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком, до 13% к 2020 году, но мужчины все еще сталкиваются с непониманием такого желания и даже осуждением на работе. Государство гарантирует 67% от заработка в течение 180 дней, далее — половину, но пользоваться этими льготами до сих пор не принято.

Швеция

В Швеции отпуск по уходу за ребенком составляет 480 оплачиваемых дней. Родители могут распределить дни между собой на свое усмотрение. Однако есть ограничения: 90 дней обязательно должен взять каждый из родителей, иначе эти дни «сгорают». Одинокие родители имеют право на все 480 дней отпуска по уходу за ребенком. 390 дней оплачиваются по ставке 80% от дохода, но есть потолок — 1006 крон (около € 99) в день. Остальные 90 дней оплачиваются по минимальному тарифу в 250 крон (около € 25) в день. Рассчитывать на декретное пособие могут и безработные, но во многих случаях речь будет идти о минимальном тарифе.

В 2019 году мужчины в Швеции взяли 30% всех декретных дней, в 2018 году — 29%. 46% всех взявших декрет в 2020 году были мужчины.





Финляндия

Год назад правительство анонсировало новую программу поддержки родителей. Дело в том, что в последнее время рождаемость в стране падала. В качестве стимулирующей меры с 2021 года в Финляндии предусмотрены равные возможности для обоих родителей новорожденного. Родители могут взять по 164 дня каждый, а одинокий отец или мать тот же срок, но дважды. До достижения ребенком трех лет семья может выбирать наиболее удобный для себя вид поддержки.

Доступен как совместный отпуск, так и разделение обязанностей по неделям или неполный рабочий день. Некоторые предпочитают брать ребенка с собой на работу. Также власти Финляндии настаивают на использовании гендерно нейтрального языка и сам декрет называют «семейным отпуском». Пособие привязано к размеру зарплаты и рассчитывается индивидуально. Сейчас Финляндия — один из лидеров в Евросоюзе по продолжительности отпуска для отцов.

Исландия

В Исландии отпуск по уходу за ребенком разделен на три равные части: общую, для отца и для матери. Отцовский отпуск составляет 13 недель, передавать его нельзя (так же, как и матери передавать свою, аналогичную по продолжительности часть отпуска), за исключением отдельных случаев. Каждый родитель имеет право использовать отпуск по уходу за ребенком в любой момент до достижения им восьмилетнего возраста. Выплаты составляют до 80% от среднего суммарного дохода родителя в определенный период до рождения ребенка.

Испания

В 2020 году испанские власти увеличили отпуск по уходу за ребенком для отцов до 12 недель, а в 2021 году — до 16 недель, что равно отпуску, который предоставляется женщинам. Воспользоваться своим отпуском могут только сами отцы. Его нельзя передавать другим лицам, включая мать ребенка. Мать также не может передать свои недели, хотя ранее могла отдать отцу до 10 недель. Кроме того, закон обязывает обоих родителей совместно использовать первые шесть недель после рождения или усыновления/удочерения. Остальные 10 недель являются добровольными, и родители могут решить, хотят они использовать их полностью или частично.

Пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребенком составляет 100% заработной платы, получаемой работником в момент начала отпуска. При этом учитывается так называемая база котировок для непредвиденных обстоятельств (эквивалентная временной нетрудоспособности) за предыдущий месяц.

Канада

Правительство Канады стимулирует отцов принимать участие в жизни детей с самого рождения. Так, в стране есть несколько «декретных» пакетов для пап. Программа с недавних пор распространяется и на самозанятых. Стандартная процедура такова: от 5 до 8 недель дается отцу на уход за ребенком, но если предшествующие родам 52 недели он был зарегистрирован в системе страхования, то ежемесячно в течение 35 недель можно получать 55% от зарплаты. В среднем по стране 11% отцов пользуются возможностью взять отпуск по уходу за ребенком. Интересная деталь: в Квебеке статистика показывает, что таких 84%. Дело в дополнительных пособиях для отцов, предусмотренных в этой провинции.





Эстония

Государство оплачивает 10 дней отпуска для отцов, но помимо этого работающий папа может уйти в условный декрет — то есть еще до родов взять некоторое время, чтобы помочь матери подготовиться к появлению ребенка. После окончания декретного отпуска женщины оба родителя могут воспользоваться дополнительным временем: государство дает больше года на уход за ребенком, но компенсировать этот этап будет менее щедро. Впрочем, все индивидуально, и расчет производится на основании средней зарплаты.

Чехия

С 2018 года в течение полутора месяцев от даты рождения или усыновления ребенка отец может взять неделю оплачиваемого отпуска «для стимулирования вовлечения отца в процесс заботы о новорожденном». Государство возместит 70% от заработной платы. Так как матери даются 20 недель оплачиваемого отпуска, отец имеет право разделить с партнершей это время — по договоренности можно поменяться. Условие одно: первые шесть недель с ребенком проводит все-таки мама.