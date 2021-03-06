Тюльпаны и солнце: продавцы и покупатели о цветах к 8 Марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. День 8 Марта в нынешнем году может порадовать белорусов солнечной погодой, причем теплая, хоть и пока ветреная весна только способствует торговле.

Только Минске развернули более 200 точек продаж, и это помимо магазинов. Палатки, лотки с цветочной продукцией. В городе замелькали люди с букетами. Корреспондент Sputnik Денис Кошелев прогулялся по улицам белорусской столицы и посмотрел, какие цветы продают в канун 8 Марта и по какой цене.

© Sputnik Денис Кошелев Предложение и спрос на цветы накануне 8 Марта очень высокие

Торговля цветами на улицах

Пока одни женщины составляют списки того, чтобы им хотелось получить в подарок на 8 Марта, другие неустанно говорят о подмене смысла праздника современностью. Ведь Международный женский день задумывали, чтобы подчеркнуть солидарность женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. А что в итоге получили? Общество спорит – а свою беспристрастность сохраняют те, кто выращивает цветы. Для них это кассовое время, когда можно заработать денег на повышенном цветочном спросе.

© Sputnik Денис Кошелев Девушка с цветами в Минске накануне 8 Марта

Раз в год Немига превращается в торговую улицу. Палатки с цветами здесь установили рано утром 5 марта, чтобы спешащие на работу "белые воротнички", да и не только они, могли прихватить с собой букеты для прекрасных коллег.

Палатки стоят в районе пересечения Немиги с Городским валом, а также рядом с входом в метро со стороны Кафедрального собора. Правда, сильного ажиотажа днем мы не наблюдаем, хоть и погода благоволит.

© Sputnik Денис Кошелев Продавец Татьяна

"Так все на работе, в офисах! Утром брали много цветов. Сейчас тоже берут, но не так активно. Подождем вечера. А вообще весь ажиотаж будет 7 и 8 марта. Тут очереди за цветами выстроятся. Тогда и приходите", – говорит Татьяна, продавец одной из точек.

10 тысяч тюльпанов за 3 дня

На прилавке – одни тюльпаны. Разных цветов. Желтые, белые, оранжевые, фиолетовые и красные. Интересуемся их стоимостью.

"2,5 рубля, молодой человек. Это за штуку. Берут сразу много по 15 или по 30, в букете. Еще подвезут мимозы. Но пока под вопросом, потому что прохладно, а они на морозе быстро вянут", – уточняет продавец.

Скидок на цветы в этом году не предвидят продавцы. Потому что цветов выросло немного – зима была морозной.

© Sputnik Денис Кошелев Букеты из тюльпанов в цветочных палатках в Минске

"Может быть, 8-го числа ближе к вечеру и сделаем скидки, не везти же их обратно. А вообще план у нас немалый – за три дня на точке 10 тысяч цветов нужно продать. Надеемся успеть", – вздыхает Татьяна.

Тюльпаны белорусские

"Это же белорусские тюльпаны. Какие скидки! И так небольшая наценка", – говорит Анна Антоновна.

© Sputnik Денис Кошелев Продавец Анна Антоновна

"Неужто белорусские?" – удивляемся.

"А вы что думали? Вырастили в теплицах, мы полешуки, у себя на огороде в Пинске вся эта красота взошла. Луковицы из Голландии, конечно, а все остальное за нами", – объясняется пожилая женщина.

"Я два месяца без сна. Вот со мной невестка. Где-то 10 тысяч штук срезали тюльпанов. Так чтобы вырастить хороший цветок, нужно корпеть столько. Теплица с двойной пленкой, две печки внутри, топишь дровами, ночью встаешь и подкидываешь. Сначала держать надо 6 градусов тепла, потом 12, потом до 18 доводить, чтобы быстро вырастить. Тяжелейший это труд!" – сетует Анна Антоновна.

"Скидок почти не делаем"

Выращенные на собственном подворье букеты цветов продает и Гульнара. Она тоже из Брестчины, но южнее – Столинский район.

"А вы тут небелорусские цветы и не найдете, – говорит она. – Можно продавать без лицензии только собственно выращенные тюльпаны. Никаких перекупщиков не допускают. Справка нужна, что сами вырастили. И единый взнос в налоговую. Иди и торгуй".

© Sputnik Денис Кошелев Продавец Гульнара

Со слов Гульнары, конкуренция в преддверии праздников большая. Торговых точек – сотни, все "дерутся" за покупателя.

Прохожие то и дело спрашивают у точек: "А по какой цене?". Узнав стоимость, кто-то возмутился: "Ничего себе цены на тюльпаны!".

"Мы 2,5 рубля держим ценник на один цветок. Торгуются люди, но как вот скидывать цену? Это же большое вложение и труда, и денег. А за бесплатно отдавать – не вариант. Если оптом кто-то продает, то тогда да, они делают скидки. Но мы же штучно почти выращиваем. Посмотрите, какие красивые, бутон к бутону. Целая схема по выращиванию. Поим водой, прежде чем сорвать, чтобы сок был", – объясняет сложности цветочного бизнеса собеседница.

© Sputnik Денис Кошелев Но все-таки самые популярные букеты - из тюльпанов

"Мы магазин – у нас дороже"

В круглосуточном цветочном магазине напротив ажиотажа нет – от слова "совсем". Три продавца оформляют букеты. Но и выбор здесь разнообразный. Тюльпаны подороже – 3 рубля, потому что напрямую из Голландии. Есть и розы – желтые, красные, белые, оранжевые. Есть и по 6 рублей, и по 7 и по 8. А еще в наличии – хризантемы, мимозы. Нужно – и композицию составят, украсят.

© Sputnik Денис Кошелев Цветочные магазины предлагают в качестве подарка не только привычные тюльпаны, но и растения в кадках

"У нас дороже букеты. Но, простите, мы магазин. Налоги, зарплаты и прочее. Мы не уличная торговля, дешевле сделаем, если возьмете цветков 50 за один раз, тогда скидка в 10 процентов будет", – говорит одна из продавщиц.

Цветы у вокзала

Самые низкие цены на цветы оказались на Привокзальной площади. Здесь идет бойкая торговля. Все-таки вокзал знают все. Поток людей немалый. Почти все торговцы здесь – приезжие: либо Брестская, либо Гомельская области.

Тюльпаны – по 2 рубля за штуку. Задаем вопрос: "Тоже белорусские?"

© Sputnik Денис Кошелев Цветочные палатки в центре Минска, возле ж/д вокзала

"Конечно! Сейчас покажу вам фотографии на телефоне. Вот теплицы. Все вырастили сами, привезли в лучшем виде. 70 тысяч луковиц высадила в теплице с напарниками", – рассказывает продавец.

В соседней палатке трое парней купили сразу несколько букетов желтых тюльпанов: говорят, коллегам по работе.

"Ну, сейчас мы на работе подарим цветы. А уже 7 или 8 числа пойдем девушкам покупать, и побольше букеты возьмем", – рассказывают они.

Три цветка и большие букеты

"Чаще берут по 5, 11 или 15 штук тюльпанов. А для красивого букета можно и 15 тюльпанов. Один мужчина сразу пять букетов больших взял сегодня", – говорит продавец Марина.

© Sputnik Денис Кошелев Продавец Марина

Она приехала из Светлогорского района. У нее с друзьями свой маленький цветочный бизнес. Говорит, выращивать в теплице цветы – дело хлопотное, больших денег не заработаешь, но "на жизнь хватает".

"Мне нравится возиться с тюльпанами. Это красивый цветок, символ весны, тепла, добра", – отмечает девушка.

Для покупателя важнее – цена

А вот столичное предприятие "ДорОрс" тюльпаны либо уже распродало, либо вовсе не занималось ими в этом году. Зато предлагает розы. Один цветок длиной 30 сантиметров обойдется в 2 рубля, 90 сантиметров – 3 рубля 70 копеек.

"Берут цветы. Букетами берут тоже. Но не сильно спешат, в этом году нас это беспокоит – большие выходные, многие могут уехать за город, хоть бы продажи не упали", – сетует продавщица.

© Sputnik Денис Кошелев Розы можно найти на любой вкус и цвет

На другой точке продавщица признается, что покупатели не особо интересуются, из какой страны цветы – всех волнует цена. А берут те же тюльпаны по визуальному принципу – главное, чтобы дольше стояли и не распущенные бутоны были.

"А вам цветы дарят?", – спрашиваем у пожилой женщины, которая стоит за прилавком.

"Уважаемый, для меня лучший подарок, когда ни одного цветка не останется. А так, если не разберут – все мне достанется", – смеется женщина.

© Sputnik Денис Кошелев Букеты из роз в цветочной лавке