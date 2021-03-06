ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госсекретарь США заявил о поддержке демократических институтов в Карабахе

06.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. О телефонном разговоре Блинкена и Пашиняна сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Прокомментировали разговор и в Госдепартаменте США.

"Госсекретарь подчеркнул важность верховенства закона и демократических институтов, а также выразил нашу поддержку развитию демократических процессов и институтов Армении", - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Блинкен приветствовал усилия по достижению долгосрочного политического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее Вашингтон высказался против требований армянских военных, некоторые из которых добивались отставки Пашиняна. Госдеп призвал Министерство обороны "не вмешиваться в политику".

Конфликт в Нагорном Карабахе

Боевые действия возобновились в Нагорном Карабахе в конце сентября 2020 года. Это стало продолжением многолетнего конфликта. Армения и Азербайджан предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешными оказались лишь переговоры, которые прошли при посредничестве России.

В ночь на 10 ноября было достигнуто трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Гарантией "режима тишины" стало присутствие в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьером Армении Николом Пашиняном.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новое исследование: «Дети, о которых в течение первого месяца заботились отцы, превосходят ровесников в мышлении»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by