Госсекретарь США заявил о поддержке демократических институтов в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. О телефонном разговоре Блинкена и Пашиняна сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Прокомментировали разговор и в Госдепартаменте США.

"Госсекретарь подчеркнул важность верховенства закона и демократических институтов, а также выразил нашу поддержку развитию демократических процессов и институтов Армении", - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Блинкен приветствовал усилия по достижению долгосрочного политического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее Вашингтон высказался против требований армянских военных, некоторые из которых добивались отставки Пашиняна. Госдеп призвал Министерство обороны "не вмешиваться в политику".

Конфликт в Нагорном Карабахе

Боевые действия возобновились в Нагорном Карабахе в конце сентября 2020 года. Это стало продолжением многолетнего конфликта. Армения и Азербайджан предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешными оказались лишь переговоры, которые прошли при посредничестве России .

В ночь на 10 ноября было достигнуто трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Гарантией "режима тишины" стало присутствие в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

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