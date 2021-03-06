|
Госсекретарь США заявил о поддержке демократических институтов в Карабахе
06.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар – Sputnik. О телефонном разговоре Блинкена и Пашиняна сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
Прокомментировали разговор и в Госдепартаменте США.
"Госсекретарь подчеркнул важность верховенства закона и демократических институтов, а также выразил нашу поддержку развитию демократических процессов и институтов Армении", - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
По его словам, Блинкен приветствовал усилия по достижению долгосрочного политического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Напомним, ранее Вашингтон высказался против требований армянских военных, некоторые из которых добивались отставки Пашиняна. Госдеп призвал Министерство обороны "не вмешиваться в политику".
Конфликт в Нагорном Карабахе
Боевые действия возобновились в Нагорном Карабахе в конце сентября 2020 года. Это стало продолжением многолетнего конфликта. Армения и Азербайджан предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешными оказались лишь переговоры, которые прошли
В ночь на 10 ноября было достигнуто трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Гарантией "режима тишины" стало присутствие в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьером Армении Николом Пашиняном.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)