Романчук: «Неужели Мишустин и Путин думают, что их методика взяться за яйца сработает лучше, чем у Лукашенко?»

Источник материала: Салiдарнасць

Россия и Беларусь – мастера в синхронизации глупостей и экономического невежества.

О том, как Лукашенко стал интеллектуальным маяком правительства России, пишет экономист Ярослав Романчук.

— Классика ручного регулирования цен от Александра Лукашенко: «Только за яйца взялся, молоко пропало». Это было более 20 лет назад. Молодой президент с опытом работы в колхозе искренне считал, что цены можно остановить силовым методом. Мол, рост цен – это прихоть, придурь и причуда жадных предпринимателей.

Экономическое невежество руководство Беларуси очень дорого обошлось белорусам. В период 1992-2020 годов инфляция составила ~ 250 млн.%! Мировая история накопила тысячи ярких примеров вреда от ручного регулирования цен.

Ну, ладно Лукашенко. Молодое вино в ветхие мехи не нальешь. И тут приходит новость из России. Свеженькая, марта 2021 года. Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов в лучших традициях ценового лукашизма приказал взяться… за яйца и курятину. Неужели Мишустин/Путин думают, что их методика взяться за яйца сработает лучше, чем белорусская?

Правительства России и Беларуси никак не могут синхронизировать монетарную и фискальную политику. Они никогда не введут единую валюту, тем более единую налоговую систему. Они – мастера в синхронизации глупостей и экономического невежества. Одно дело – заблуждаться по поводу института цены в 1990-ых, другое дело – в 2020-х. Принуждать к ручному регулированию цены для борьбы с инфляцией – это как настаивать на том, что земля плоская, а печатная машинка производительнее компьютера.

За 25 лет интеграции власти Беларуси и России интегрировались в следующем: отторжении науки «экономика», забвение интересов, активов и будущего обыкновенного человека, обнуление здравого смысла в экономической политике, извращение экономической истории, а также тотальное игнорирование политических, гражданских и экономических свобод.

По политическим правам в 2021 году Беларусь по 100-балльной шкале («100» — максимальная свобода) имеет всего 2 балла, Россия – 5 баллов, по гражданским свободам – 9 баллов, Россия – 15 баллов. По экономической свободе в 2021 году (2021 Index of Economic Freedom от Heritage Foundation) Беларусь имеет 61 балл (95-е место в мире), а Россия — 61,5 баллов (из 100 возможных) – 92-е место в мире.

Весь мир смеялся, когда Лукашенко говорил про цены на яйца в 1997 году. Неужели Путин, который некогда слыл обладателем солидных знаний в экономике, в 2021 году допустит, чтобы стать таким ценорегулирующим посмешищем?