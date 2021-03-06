Генпрокуратура возбудила уголовное дело против BYPOL

Источник материала: Салiдарнасць

Иницатива регулярно публикует записи с головами людей, похожих на приближенных Александра Лукшенко. Среди последних — разговор человека, похожего на экс-министра МВД Юрия Караева.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, уголовное дело возбуждено на «выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями некой инициативы BYPOL бывших прокурорского работника Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также иных лиц».

— Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности, — указывает прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ и направлено для организации расследования в Следственный комитет.

Стоит отметить, что основной офис BYPOL находится в Варшаве, есть офисы в других городах Польши и странах Евросоюза.